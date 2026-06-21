El mapa de la España que se abraza a la revolución de los gases verdes

España está llegando tarde a una revolución energética que, por condiciones económicas y por potencial, podría estar encabezando. Mientras que en otros países europeos como Francia, Alemania o Italia se cuentan por centenares las plantas de producción de gases renovables, la presencia en el mercado español era hasta era apenas testimonial. España está llegando tarde, con muchos años de retraso, pero el sector nacional ahora sí se está moviendo para entrar de lleno en un negocio que está llamado a ser clave para apuntalar la transición energética.

Energéticas y firmas financieras están pasando de solo tener enormes carteras de proyectos a ir haciéndolos realidad por todo el país a gran velocidad. España cuenta actualmente con 25 plantas ya operativas para producir biometano, un gas verde obtenido a partir de biogás mediante el reciclaje de residuos orgánicos (fundamentalmente de la ganadería y la agricultura) y que permite impulsar al descarbonización sustituyendo el consumo del actual gas natural de origen fósil.

Durante años la única planta de biometanización que funcionó en el mercado español fue la de Valdemingómez, en Madrid. La planta madrileña, que sigue siendo aún hoy la de mayor tamaño, abrió en 2009. Hasta más de una década después, en 2021, no entró en funcionamiento la segunda. Y en los siguientes años las compañías engordaban rápidamente sus carteras de proyectos, pero apenas había un goteo de aperturas en un sector bloqueado por las larguísimas tramitaciones administrativas y una regulación con pocos incentivos para impulsar un nuevo vector energético verde.

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Velocidad de crucero

El sector ha entrado en una nueva fase en la que el ritmo de aperturas se ha disparado. El año pasado el número de plantas en operación se duplicó, pasando de las 12 a las 25 instalaciones en marcha, a pesar de algunos episodios de rechazo social en los municipios en que se localizan las nuevas centrales. Las previsiones para este año que maneja Sedigás, la patronal del sector del gas, pasan por que el parque de plantas de biometano vuelva a duplicar su tamaño, hasta llegar a las 46 instalaciones operativas.

La expansión acelerada coincide con un escenario geopolítico convulso en los últimos años, en el que la necesidad de potenciar la autonomía estratégica en el campo energético se ha hecho patente. “En un contexto internacional marcado por la creciente incertidumbre geopolítica, la volatilidad de los mercados energéticos y la necesidad de reforzar la autonomía estratégica europea, el biometano adquiere una relevancia creciente”, explica Joan Batalla, presidente de Sedigás. “Su carácter autóctono, su capacidad para aprovechar recursos disponibles en el territorio y su integración directa en las infraestructuras gasistas existentes lo convierten en una solución eficiente y realista para avanzar en la descarbonización, fortalecer la seguridad de suministro y reducir la dependencia energética exterior”.

El biometano es un biogás obtenido mediante un proceso de descomposición de residuos de la agricultura, ganadería o aguas residuales y al que se somete a un proceso de limpieza para hacerlo compatible con el actual gas natural, con el que se puede mezclar, y con los equipos domésticos e industriales que hoy utilizan gas y también con las redes gasistas actuales. Es pues una producción de energía local en la España rural y vaciada, con impacto industrial y de economía circular al reutilizar los residuos orgánicos, y que ayuda a la descarbonización al reducir el uso de gas natural fósil.

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El alud que viene

La verdadera revolución de los gases verdes está por llegar a España, cuando se materialice el enorme porfolio de proyectos en diferentes estados de tramitación. Compañías energéticas y fondos de inversión tienen proyectadas de manera sólida un total de 341 plantas en el mercado español, según los registros de Sedigás, que confía en que todas estén en marcha en 2030. La inmensa mayoría de los planes ya están viabilizados y cuentan con capacidad asignada de acceso a la red por parte de Enagás, gestor técnico del sistema gasista. El volumen de proyectos en marcha llevará ligada la movilización de unos 6.500 millones de euros de inversión, según las estimaciones del sector.

Los planes de las compañías cambiarán el mapa actual del biometano. Las 25 plantas hoy ya con producción se concentran muy especialmente en Catalunya (con un total de 9 plantas operativas), y en menor medida en Castilla y León (con cuatro plantas) o Galicia (con tres). La avalancha de nuevas plantas apunta a una reconfiguración geográfica del sector. Del total de 341 proyectos en tramitación, casi dos tercios se concentran en Castilla y León (con 85 plantas planeadas), Andalucía (con 48), Castilla-La Mancha (con 44) y Aragón (con 41). Más atrás se sitúan Catalunya (con 33), Extremadura y Murcia (con 21 proyectos cada una).