Los mejores precios de carburante en Las Palmas este domingo 21 de junio

En la provincia de Las Palmas los mejores precios de carburante de hoy, domingo 21 de junio, son los siguientes.

Para el gasoil más barato en Las Palmas hay que ir a la estación PETROPRIX de Antigua, CALLE JANANA, 46, en la isla de Fuerteventura, con el Gasóleo A a 1,319€ el litro. La segunda opción más barata es a 1,319€ el litro en la estación de servicio PLENERGY de Antigua, CALLE REAL, 22, en la isla de Fuerteventura.

En la provincia de Las Palmas encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Gran Canaria, en Telde, Calle Alegría 2, con la Gasolina 98 a 1,384€ el litro en la estación de servicio OCÉANO. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la SANTANA DOMINGUEZ de la isla de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, con un precio de 1,385€ el litro de Gasolina 98.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas habrá que ir a Telde, en la isla de Gran Canaria, Calle Alegría 2, donde la gasolinera OCÉANO tiene la Gasolina 95 a 1,238€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación SHELL MERCALASPALMAS de Las Palmas de Gran Canaria, Carretera Custa Ramón km 1 en la isla de Gran Canaria, con el litro de Gasolina 95 a 1,249€.

La gasolina más barata de este domingo en Gran Canaria

En cuanto el diésel más barato de Gran Canaria, la estación de servicio OCÉANO de Telde en Calle Alegría 2 tiene un precio de 1,338€ el litro.

La estación de OCÉANO en Telde, Calle Alegría 2, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Gran Canaria, a 1,384€ el litro. Otra opción está en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, en la estación SANTANA DOMINGUEZ a 1,385€ el litro.

Gran Canaria tiene hoy, domingo 21 de junio, la Gasolina 95 más barata en Telde, Calle Alegría 2, en la estación de servicio OCÉANO a 1,238€ el litro. La segunda más económica de la isla de Gran Canaria estaría en Las Palmas de Gran Canaria, SHELL MERCALASPALMAS, en Carretera Custa Ramón km 1, donde el litro está a 1,249€.

La gasolina más barata de este domingo en Lanzarote

La estación de SPL en Tías, Carretera LZ-2 Arrecife - Yaiza km 6,7, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Lanzarote, a 1,479€ el litro. Otra opción está en Tías, Carretera LZ-2 Arrecife - Yaiza km 6,7, en la estación SPL a 1,479€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Lanzarote, la estación de servicio PLENERGY de Arrecife en CALLE LEON Y CASTILLO, 139 tiene un precio de 1,357€ el litro.

Lanzarote tiene hoy, domingo 21 de junio, la Gasolina 95 más barata en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación de servicio PLENERGY a 1,325€ el litro. La segunda más económica de la isla de Lanzarote estaría en Arrecife, PLENERGY, en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde el litro está a 1,325€.

La gasolina más barata de este domingo en Fuerteventura

La Gasolina 95 más barata en Fuerteventura de hoy domingo 21 de junio, está en Antigua, CALLE JANANA, 46, en la estación PETROPRIX, donde está a 1,269€ el litro. La otra opción está en Antigua, CALLE REAL, 22, a 1,269€ el litro en la estación PLENERGY.

El gasoil más barato lo encontraremos en Antigua, en la estación PETROPRIX en CALLE JANANA, 46, donde el diésel está a 1,319€ el litro. La segunda mejor opción está en Antigua, a 1,319€ el litro en PLENERGY en CALLE REAL, 22.

Para la Gasolina 98 más barata de Fuerteventura hay que ir hasta Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, a la gasolinera SANTANA DOMINGUEZ, donde el litro está a 1,395€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Puerto del Rosario, Calle Muelle Dársena Pesquera, en la H2GO MUELLE CHICO, que está a 1,479€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Las Palmas de Gran Canaria

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE ARRECIFE, 33, donde la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES ofrece el diésel a 1,345€ el litro. La estación SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,345€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Las Palmas de Gran Canaria lo puedes encontrar en la estación de servicio SHELL MERCALASPALMAS, en Carretera Custa Ramón km 1, donde está a 1,249€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE ARRECIFE, 33, en la estación H2EXAGON LAS TORRES que tiene la Gasolina 95 a 1,265€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en CALLE AYAGAURES, 3, con un precio de 1,385€ el litro de Gasolina 98 en la estación SANTANA DOMINGUEZ. La segunda mejor opción está en la estación CANARY OIL, S.L., en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, con un precio de 1,390€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Telde

La Gasolina 95 más barata de hoy, domingo 21 de junio, está en la estación de servicio OCÉANO de Calle Alegría 2 a 1,238€ el litro de Gasolina 95, situada en Telde. La estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,299€ el litro.

El diésel más barato está en OCÉANO, a 1,338€ el litro, situada en Calle Alegría 2. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX que ofrece el gasoil a 1,359€ el litro en Gasóleo A en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Telde está a 1,384€ el litro, en Calle Alegría 2 en la estación de servicio OCÉANO. La estación CANARY OIL, S.L. ofrece la segunda mejor opción, a 1,390€ el litro, en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [21/06/2026 8:19:23]