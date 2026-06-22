Confirmado por Hacienda: la Agencia Tributaria adelanta a este jueves 25 de junio el plazo para presentar la declaración de la Renta a estos contribuyentes

Hacienda adelanta al jueves 25 de junio el final de la Campaña de la Renta para algunos contribuyentes. Aunque la fecha límite general para presentar la declaración es el 30 de junio, quienes tengan un resultado a pagar y quieran hacerlo mediante domiciliación bancaria deberán presentar su declaración antes de que termine esta semana.

En estos casos, la Agencia Tributaria necesita recibir la declaración con varios días de antelación para tramitar correctamente el cargo automático con los bancos. Por ello, quienes esperen hasta los últimos días de la campaña y quieran utilizar este sistema perderán esa posibilidad.

Varias personas son atendidas en una oficina de la Agencia Tributaria / Carlos Lujan

La limitación no afecta a quienes obtienen un resultado a devolver o una declaración negativa, que podrán seguir presentándola hasta el cierre ordinario de la campaña.

Estos contribuyentes deben prestar especial atención

El adelanto depende del resultado de la declaración y de la forma elegida para realizar el pago. Sin embargo, existen perfiles de contribuyentes que con más frecuencia presentan declaraciones a ingresar.

Entre ellos destacan los trabajadores que han tenido dos o más pagadores durante el ejercicio, por ejemplo quienes cambiaron de empresa o combinaron un empleo con prestaciones por desempleo. En muchos casos, las retenciones aplicadas no son suficientes y el ajuste final provoca que deban abonar una cantidad a Hacienda.

También es habitual entre propietarios de viviendas alquiladas cuyos rendimientos no han estado sujetos a retención previa, así como entre inversores que han obtenido ganancias por la venta de acciones, fondos de inversión, criptomonedas o inmuebles.

Otro colectivo que debe revisar con atención su borrador es el de quienes han percibido determinadas ayudas públicas que deben integrarse en la declaración del IRPF, así como los trabajadores autónomos que, tras realizar sus pagos fraccionados durante el año, deban regularizar la situación en la campaña anual.

Qué ocurre si no se presenta antes del 25 de junio

Perder este plazo no implica presentar la declaración fuera de tiempo ni enfrentarse automáticamente a sanciones. El contribuyente todavía dispone hasta el 30 de junio, fin oficial de la Campaña de la Renta 2026, para cumplir con su obligación tributaria.

Consultar el borrador de la renta no te obliga a presentar la declaración / LP

La principal consecuencia es que ya no podrá utilizar la domiciliación bancaria como forma de pago. En ese caso deberá recurrir a otras alternativas autorizadas por la Agencia Tributaria a través de su entidad bancaria, como efectuar el ingreso mediante la pasarela electrónica de pago o realizarlo presencialmente en una entidad colaboradora.

Por ello, los asesores fiscales recomiendan revisar el borrador con suficiente antelación. Si el resultado es a pagar y se pretende que el banco cargue automáticamente el importe en la cuenta, conviene no esperar a los últimos días de la campaña.

Elegir la domiciliación bancaria permite al contribuyente evitar gestiones adicionales y dejar que la Agencia Tributaria ordene el cargo en la fecha prevista de finalización de la campaña. Sin embargo, por ese procedimiento administrativo, el organismo exige que estas declaraciones se presenten antes del 25 de junio.