Enagás cifra en 1.000 millones el sobrecoste para España en la factura del gas por la guerra en Oriente Próximo

El consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo Aizpiri, ha estimado este lunes que la guerra en Oriente Próximo ha provocado un sobrecoste de unos 1.000 millones de euros en la factura del gas para España. Durante su intervención en el XLIII Seminario de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), en el Palacio de la Magdalena de Santander, Gonzalo ha advertido de que las crisis geopolíticas son ya un factor estructural de volatilidad para los mercados energéticos y ha pedido a Europa una apuesta “nítida” por la rápida adopción del hidrógeno verde.

El directivo ha señalado que España ha demostrado capacidad de respuesta ante la última crisis en términos de seguridad de suministro, aunque ha admitido un impacto relevante en los precios. Según sus cálculos, el mercado ha supuesto un coste de unos 500 millones de euros diarios para Europa. “El sistema gasista español está proporcionando un escudo contra las crisis y contra la volatilidad de la situación geopolítica a España y a Europa”, ha defendido.

Gonzalo ha explicado que el mercado de futuros anticipa una vuelta a la “plena normalidad” de precios en el segundo semestre de 2027 o a comienzos de 2028. Ese escenario implicaría una lenta caída desde el entorno actual de los 40 euros por megavatio hora hasta niveles próximos a los 30 euros previos a la crisis. No obstante, ha advertido de que el mercado es “bastante volátil” y de que cualquier nuevo episodio en el Golfo puede alterar las previsiones.

Más ambición con el hidrógeno verde

En este contexto, el consejero delegado de Enagás ha reclamado a la Unión Europea una estrategia más ambiciosa para el hidrógeno verde, en línea con la que, según ha indicado, está siguiendo China. A su juicio, las turbulencias en los hidrocarburos deben hacer reaccionar al continente y acelerar su autonomía energética. “Se le está dando insuficiente atención a las moléculas renovables y al hidrógeno verde en particular”, ha afirmado. Con todo, ha puesto a Europa una nota de 7,5 sobre 10, un “notable” que “puede mejorarse”.

Gonzalo ha defendido que la electrificación será protagonista de la descarbonización, pero no suficiente. “La moneda de la descarbonización tiene dos caras”, ha señalado, en referencia al papel de los gases renovables. También ha valorado al Gobierno español, al que atribuye una “clara apuesta” por la electricidad renovable, los gases verdes y el hidrógeno renovable.

El directivo ha situado la competitividad del hidrógeno verde como uno de los grandes desafíos de la década. El objetivo, ha explicado, es bajar su coste por debajo de cuatro euros por kilo para acercarlo al hidrógeno fósil, incluyendo el precio del CO2. Enagás calcula que la paridad entre ambos podría alcanzarse a finales de la década. Hasta entonces, la demanda vendrá impulsada por la regulación europea, con instrumentos como la directiva RED III, FuelEU Maritime y los marcos de aviación e infraestructuras para combustibles alternativos.

En inversiones, Gonzalo ha explicado que Enagás reorganizó sus prioridades tras la invasión de Ucrania en torno a dos ejes: seguridad de suministro y descarbonización. Cualquier operación debe ser rentable, financiable por sí misma, compatible con el dividendo y el rating, y coherente con el plan de hidrógeno verde. En ese marco ha situado la reciente inversión en Teréga, socio en interconexiones y gases renovables.

También ha abordado la desinversión en Enagás Renovable, filial en la que conserva un 20% como socio minoritario. Según ha explicado, las resoluciones de la CNMC le obligan a dejar de ejercer derechos políticos en activos que producen moléculas o electrones para el sistema gasista o eléctrico, de modo que su papel debe ser financiero. Aunque ya no existe urgencia regulatoria, ha reconocido que “el horizonte a medio o largo plazo es de desinversión”.

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Por último, Gonzalo ha reclamado que la tasa de retribución financiera de las redes gasistas no quede por debajo de la eléctrica en 2026-2032. La propuesta de la CNMC situaba la rentabilidad gasista en el 6,46%, diez puntos básicos por debajo de la eléctrica. Enagás considera que esa diferencia no está justificada porque ambos sectores se financian en los mismos mercados. “No supone un gran cambio en nuestra retribución, pero es una cuestión de principio”, ha concluido.