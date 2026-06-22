Las hipotecas firman su mejor abril en 16 años pese al freno inmobiliario

La firma de hipotecas en España encadena ya 22 meses consecutivos en positivo y acaba de registrar su mejor abril desde 2010. Según los datos del INE, en el cuarto mes del año se inscribieron 40.010 préstamos para la compra de vivienda, un 2,3% más que en el mismo periodo del año anterior.

El dato llama especialmente la atención porque llega en un momento en el que las compraventas de viviendas acumulan cuatro meses seguidos de caídas. Es decir, se venden menos casas, pero el mercado hipotecario sigue creciendo, impulsado por compradores que necesitan más financiación para acceder a una vivienda cada vez más cara.

El mercado hipotecario cerró el primer tercio del año con un avance del 7,9% en el número de hipotecas constituidas sobre viviendas.

También crece con fuerza el dinero que presta la banca. El importe medio de las hipotecas se situó en abril en 173.331 euros, mientras que el capital total prestado alcanzó los 6.934,9 millones de euros.

Ambas cifras registran subidas de dos dígitos respecto al año pasado, en un contexto marcado por el encarecimiento de la vivienda. En los cuatro primeros meses del año, el capital prestado aumentó un 19,6% y el importe medio de los préstamos concedidos subió un 10,8%.

El interés medio sube al 2,90%

El tipo de interés medio de las hipotecas terminó abril en el 2,90%, la cifra más alta desde noviembre, cuando se situó en el 2,97%.

Esta evolución puede marcar los próximos meses, especialmente tras la subida del precio del dinero anunciada por el Banco Central Europeo el pasado 11 de junio, que dejó la tasa rectora en el 2,25%.

El plazo medio de contratación de las hipotecas se mantiene en 25 años.

Las hipotecas fijas siguen dominando el mercado

Las hipotecas a tipo fijo continúan siendo la opción más contratada. En abril representaron el 62,9% de las operaciones, frente al 37,1% que sumaron las variables y mixtas.

Aun así, el sector observa un mayor interés por las hipotecas mixtas, que permiten pagar una cuota más baja durante los primeros años, aunque después incorporan el riesgo de pasar a tramo variable.

Juan Villén, director general de idealista/hipotecas, señala que los datos mantienen una tendencia “ligeramente positiva” pese al freno en las transacciones. A su juicio, el cambio de perfil del comprador apunta a consumidores con mayor necesidad de financiación.

Villén advierte además de que los tipos “empiezan a girar al alza” y recomienda a quienes estén comprando vivienda o revisando su hipoteca cerrar condiciones con el banco cuanto antes.

Canarias crece por encima de varias regiones

Por comunidades autónomas, el comportamiento fue desigual. Nueve regiones registraron aumentos en la firma de hipotecas durante abril.

Las mayores subidas se produjeron en Castilla-La Mancha, con un 18,7%; Cataluña, con un 18,5%; y Asturias, con un 12,5%.

También crecieron País Vasco, con un 6,5%; Canarias, con un 4,9%; Aragón y La Rioja, ambas con un 4,2%; Cantabria, con un 3,1%; y Comunidad Valenciana, con un 1,6%.

En el lado contrario, Baleares registró la mayor caída, con un descenso del 23,9%, seguida de Navarra, con un 20,9% menos. También bajaron Extremadura, Castilla y León, Andalucía, Galicia, Madrid y Murcia.

Comprar casa exige cada vez más financiación

El mercado hipotecario mantiene el pulso pese a la pérdida de ritmo en las compraventas. La clave está en que quienes compran vivienda necesitan préstamos más elevados para cerrar la operación.

El dato de abril confirma así una doble realidad: la actividad hipotecaria sigue creciendo, pero lo hace en un entorno de precios altos y con tipos de interés que podrían encarecerse en los próximos meses.

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Para los compradores, el margen de decisión se estrecha. La financiación sigue disponible, pero las cuotas pueden volverse más exigentes si los intereses continúan al alza.