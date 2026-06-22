¿Dónde repostar más barato este lunes en Las Palmas? Consulta los precios del carburante por islas y municipios

En la provincia de Las Palmas los mejores precios de carburante de hoy, lunes 22 de junio, son los siguientes.

En la provincia de Las Palmas encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Gran Canaria, en Telde, Calle Alegría 2, con la Gasolina 98 a 1,384€ el litro en la estación de servicio OCÉANO. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la SANTANA DOMINGUEZ de la isla de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, con un precio de 1,385€ el litro de Gasolina 98.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas habrá que ir a Telde, en la isla de Gran Canaria, Calle Alegría 2, donde la gasolinera OCÉANO tiene la Gasolina 95 a 1,238€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación SHELL MERCALASPALMAS de Las Palmas de Gran Canaria, Carretera Custa Ramón km 1 en la isla de Gran Canaria, con el litro de Gasolina 95 a 1,249€.

Para el gasoil más barato en Las Palmas hay que ir a la estación PETROPRIX de Antigua, CALLE JANANA, 46, en la isla de Fuerteventura, con el Gasóleo A a 1,319€ el litro. La segunda opción más barata es a 1,319€ el litro en la estación de servicio PLENERGY de Antigua, CALLE REAL, 22, en la isla de Fuerteventura.

La gasolina más barata de este lunes en Gran Canaria

El Gasóleo A más barato de Gran Canaria está en la estación de servicio OCÉANO de Calle Alegría 2 en el municipio de Telde a 1,338€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de AVENIDA CARLOS V, 109 en Ingenio a 1,339€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Gran Canaria se encuentra en el municipio de Telde, en la estación de servicio OCÉANO en Calle Alegría 2, a 1,384€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación SANTANA DOMINGUEZ en CALLE AYAGAURES, 3 de Las Palmas de Gran Canaria a 1,385€ el litro.

La estación OCÉANO de Calle Alegría 2 en el municipio de Telde es la más barata de Gran Canaria para la Gasolina 95, a 1,238€ el litro, seguida por la estación SHELL MERCALASPALMAS de Carretera Custa Ramón km 1 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria a 1,249€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Lanzarote

La estación de SPL en Tías, Carretera LZ-2 Arrecife - Yaiza km 6,7, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Lanzarote, a 1,479€ el litro. Otra opción está en Tías, Carretera LZ-2 Arrecife - Yaiza km 6,7, en la estación SPL a 1,479€ el litro.

Lanzarote tiene hoy, lunes 22 de junio, la Gasolina 95 más barata en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación de servicio PLENERGY a 1,327€ el litro. La segunda más económica de la isla de Lanzarote estaría en Arrecife, PLENERGY, en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde el litro está a 1,327€.

En cuanto el diésel más barato de Lanzarote, la estación de servicio PLENERGY de Arrecife en CALLE LEON Y CASTILLO, 139 tiene un precio de 1,357€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Fuerteventura

La estación de SANTANA DOMINGUEZ en Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Fuerteventura, a 1,395€ el litro. Otra opción está en Puerto del Rosario, Calle Muelle Dársena Pesquera, en la estación H2GO MUELLE CHICO a 1,479€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Fuerteventura, la estación de servicio PETROPRIX de Antigua en CALLE JANANA, 46 tiene un precio de 1,319€ el litro.

Fuerteventura tiene hoy, lunes 22 de junio, la Gasolina 95 más barata en Antigua, CALLE JANANA, 46, en la estación de servicio PETROPRIX a 1,269€ el litro. La segunda más económica de la isla de Fuerteventura estaría en Antigua, PLENERGY, en CALLE REAL, 22, donde el litro está a 1,269€.

La gasolina más barata de este lunes en Las Palmas de Gran Canaria

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria está a 1,385€ el litro, en CALLE AYAGAURES, 3 en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ. La estación CANARY OIL, S.L. ofrece la segunda mejor opción, a 1,390€ el litro, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35.

La Gasolina 95 más barata de hoy, lunes 22 de junio, está en la estación de servicio SHELL MERCALASPALMAS de Carretera Custa Ramón km 1 a 1,249€ el litro de Gasolina 95, situada en Las Palmas de Gran Canaria. La estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES de CALLE ARRECIFE, 33 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,265€ el litro.

El diésel más barato está en H2EXAGON LAS TORRES, a 1,345€ el litro, situada en CALLE ARRECIFE, 33. La segunda opción más barata es la estación SANTANA DOMINGUEZ que ofrece el gasoil a 1,345€ el litro en Gasóleo A en CALLE AYAGAURES, 3.

La gasolina más barata de este lunes en Telde

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Calle Alegría 2, donde la estación de servicio OCÉANO ofrece el diésel a 1,338€ el litro. La estación PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,359€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Telde lo puedes encontrar en la estación de servicio OCÉANO, en Calle Alegría 2, donde está a 1,238€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, en la estación PETROPRIX que tiene la Gasolina 95 a 1,299€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en Calle Alegría 2, con un precio de 1,384€ el litro de Gasolina 98 en la estación OCÉANO. La segunda mejor opción está en la estación CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, con un precio de 1,390€ el litro.

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