Canarias: los hoteles logran la mayor rentabilidad de su historia en mayo pese a estancias más cortas

Una temporada baja con números que parecen de temporada alta. Nada empaña el negocio hotelero. Al menos por ahora. Los alojamientos del Archipiélago firmaron un mayo espléndido en lo que a rentabilidad se refiere, en uno de los meses en los que la industria turística tiene una menor actividad. Terminada la temporada de invierno y sin posibilidad de que la Semana Santa anime los datos mensuales, mayo es uno de los meses en los que los alojamientos tienen peores resultados. Sin embargo, si los ingresos por habitación disponible –RevPar por sus siglas en inglés– de este mayo se hubieran obtenido en enero o febrero de 2019, en plena temporada alta, no solo habrían sido buenísimos, sino que hubieran sido tachados como históricos. Porque los 92,8 euros por habitación disponible cosechados en mayo en el Archipiélago –en plena temporada baja, cabe insistir– están muy por encima de los 82,7 euros obtenidos en el último enero de normalidad antes de la pandemia, un mes en el que la actividad hotelera suele ser frenética.

De hecho, si se comparan los números registrados por las empresas turísticas en mayo con los obtenidos en el mismo mes de años anteriores, los de 2026 han sido inmejorables. Los ingresos por habitación disponible –es decir, no por cada habitación ocupada o vendida, sino por cada una de las ofertada, ocupasen o no– aumentaron un 3,6% respecto a los de 2025. De hecho, esos 92,8 euros suponen 3,27 euros más por habitación que el año pasado y 25,73 euros extra si se compara con lo que facturaban antes de la pandemia, de acuerdo con los datos de Coyuntura Hotelera publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Ante esto, parece que el negocio hotelero no se está viendo afectado de manera notable por la caída en el número global de viajeros. A falta de los datos del mes de mayo, que todavía no han sido publicados, en abril el número de turistas que llegaron al Archipiélago se redujo un 5,6%, situándose la caída en el caso de los internacionales por encima del 8%. Pero incluso así, el RevPar –uno de los indicadores más eficaces para medir la rentabilidad hotelera– creció tímidamente respecto al año anterior y fue, de nuevo, los más altos para ese momento del año desde que hay registros. Y esto a pesar de que los hoteles canarios alojaron en abril a menos personas que el año anterior.

Viajeros alojados

No ha ocurrido lo mismo en el mes de mayo. Aunque todavía no se dispone de los datos del número total de turistas que llegaron a las Islas a lo largo de esos 30 días, aquellos que se alojaron en hoteles no solo no disminuyeron sino que crecieron respecto a 2025. En total, 929.918 personas se hospedaron en algún hotel del Archipiélago en mayo. Una cantidad que supone 37.236 más que en estas mismas fechas del año pasado.

En ascenso también se han mantenido las pernoctaciones llegando a las 5.444.114. Una cifra que no se había alcanzado hasta ahora en el quinto mes del año y que suponen 91.708 más que el ejercicio anterior. Un dato que es, si cabe, todavía más relevante que el de los alojados para medir la buena salud hotelera, ya que los hoteles cobran principalmente por noche, aunque se pueda añadir algún suplemento por persona extra.

Con estos datos, el único lunar que empaña el excelente mes de mayo que han experimentado las firmas hoteleras en Canarias es el de la estancia. Los viajeros se quedan en los alojamientos isleños una media de 5,85 días. Se trata de la estancia más baja desde junio de 2021, cuando los estragos de la pandemia dejaban las ganas de viajar solo a los más intrépidos. Pero en un periodo de normalidad, o de excelentes datos como los que se han venido cosechando en la industria hotelera desde que se dejó atrás la crisis por la covid, nunca se había registrado una estancia media tan baja.

Estancia media

Las razones que están detrás de esta reducción de la estancia media no puede ser otra que la intención de recortar los viajes. Bien porque se realizan escapadas más cortas o porque se quiere controlar el gasto en un momento en el que alojarse en un hotel canario sale más caro que nunca. Desde el fin de la pandemia, los alojamientos isleños han experimentado un alza casi continuada de sus tarifas y también de su rentabilidad. Si se compara la tarifa media diaria –ADR por sus siglas en inglés y que mide el precio medio que pagan los clientes por cada habitación–, la cifra se ha incrementado un 39% desde 2019. En cuanto a la rentabilidad hotelera, el RevPar ha aumentado casi en la misma proporción, un 38,3%.

Cierto es que esa rentabilidad no se traduce en beneficios para las empresas hoteleras, ya que se trata solo de los ingresos. Y no se debe olvidar que a lo largo de los últimos años los complejos también ha experimentado notables sobrecostes. La electricidad, el agua, la comida de los bufés o el salario de sus empleados es ahora más abultado que años atrás. Pero no es menos cierto que las empresas hoteleras en Canarias están ingresando más que nunca en la historia por su negocio y que los precios están en máximos históricos. Y que en estos años se han incrementado, incluso, por encima del nivel de vida en su conjunto.

Fortaleza de la demanda

Unos números que no se han resistido gracias a la fortaleza de una demanda que se ha mantenido al alza desde que la covid dejó de ser una amenaza sanitaria a gran escala. El efecto champán por las ganas de viajar retenidas durante aquellos años ha provocado que viajeros y pernoctaciones crecieran como la espuma, sin que se viera afectado por el incremento de precios.

Sin embargo, este boom parece estar llegando a su fin. El número de turistas se redujo en el mes de abril por primera vez en varios años y se añade otro síntoma: una estancia media recortada para tratar de compensar el bolsillo.