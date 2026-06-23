Canarias lidera en España la tasa de demandas por despido

Canarias cerró el primer trimestre de 2026 con la mayor tasa de demandas por despido de toda España: 117,1 procedimientos por cada 100.000 habitantes, frente a una media nacional de 86,7. En total, los juzgados del Archipiélago recibieron 2.634 denuncias por despido entre enero y marzo.

El dato resulta llamativo porque, aunque Canarias encabeza el ranking nacional, el número de demandas bajó un 5,3% respecto al mismo periodo de 2025, cuando se registraron 2.780. En el conjunto del Estado, sin embargo, las demandas por despido crecieron un 3,5%.

Los datos proceden del Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, que ha publicado el informe sobre el impacto de la situación económica en los órganos judiciales durante el primer trimestre de 2026.

Canarias aparece como el territorio con mayor presión judicial vinculada a despidos si se mide en relación con su población. La cifra de 117,1 demandas por cada 100.000 habitantes sitúa al Archipiélago por encima de todas las comunidades autónomas.

En paralelo, las reclamaciones de cantidad también descendieron en las Islas. Pasaron de 2.309 a 2.199, lo que supone una bajada del 4,8% interanual.

Los concursos bajan, pero Canarias sigue entre las tasas más altas

El informe también refleja un descenso de los concursos de acreedores en Canarias. Entre enero y marzo se registraron 988 procesos, frente a los 1.022 del mismo trimestre de 2025, una bajada del 3,3%.

Aun así, el Archipiélago mantiene una de las tasas más elevadas del país: 43,9 concursos por cada 100.000 habitantes. Solo Murcia, Cataluña y Baleares presentaron cifras superiores.

En el caso de las personas naturales no empresarias, es decir, ciudadanos que se acogen a la llamada ley de segunda oportunidad, Canarias contabilizó 957 concursos, un 1,8% menos que un año antes.

Suben los procedimientos especiales de microempresas

Uno de los datos que crece en Canarias es el de los Procedimientos Especiales de Microempresas. En el primer trimestre de 2026 aumentaron un 10%, al pasar de 30 a 33.

La evolución fue desigual según el tipo de solicitante. Los procedimientos de personas jurídicas bajaron un 27,3%, de 22 a 16, mientras que los de persona natural se dispararon un 112,5%, al pasar de 8 a 17.

Este repunte apunta a una mayor presión sobre pequeños negocios y autónomos que recurren a este mecanismo judicial para afrontar dificultades económicas.

Caen los desahucios por alquiler y ejecución hipotecaria

El informe deja una fuerte caída de los lanzamientos en Canarias. Las solicitudes vinculadas a ejecuciones hipotecarias bajaron un 55,3%, de 76 a 34.

El descenso fue aún mayor en los lanzamientos por incumplimiento de la Ley de Arrendamientos Urbanos, es decir, por impago del alquiler. En este caso, Canarias pasó de 372 casos en el primer trimestre de 2025 a 61 en 2026, una caída del 83,6%.

A nivel nacional, los órganos judiciales practicaron 4.005 lanzamientos entre enero y marzo, un 45,4% menos que en el mismo periodo del año anterior.

Aumentan los procesos por ocupación ilegal de vivienda

Frente a la caída de los desahucios, los procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de vivienda crecieron en Canarias un 35,9%.

Las Islas pasaron de 39 casos en el primer trimestre de 2025 a 53 en el mismo periodo de 2026. La tasa se situó en 2,4 procesos por cada 100.000 habitantes.

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Este tipo de procedimientos se refiere a demandas vinculadas a ocupación ilegal de viviendas cuando los propietarios son personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social.