Canarias lidera las mudanzas forzadas por el precio del alquiler

Canarias se ha convertido en la comunidad autónoma con más mudanzas no deseadas por desahucios, subidas del alquiler o no renovación de contratos. La presión del mercado residencial obliga a muchas familias a vivir con la maleta casi preparada ante la posibilidad de perder la vivienda en la que residen.

La situación afecta de forma directa a hogares con menores, personas vulnerables y familias con ingresos insuficientes para asumir unos alquileres que han alcanzado máximos históricos en las Islas. Según los datos citados, casi el 90% de las familias canarias en alquiler destinan más del 50% de sus ingresos a pagar la vivienda.

Vivir con la incertidumbre de perder la casa

El director de Provivienda, Fernando Rodríguez, advierte de que las mudanzas no deseadas se producen cuando una familia se ve obligada a abandonar su vivienda por un desahucio, por una subida del alquiler o porque el propietario no renueva el contrato.

Esa inestabilidad no solo cambia una dirección. También altera la vida diaria. Rodríguez señala que la posibilidad constante de perder el hogar genera ansiedad y preocupación en los progenitores de familias con niños.

El impacto llega además a la infancia: dificulta crear relaciones duraderas, limita las oportunidades de socialización, afecta a la concentración en los estudios y aumenta el riesgo de fracaso escolar.

El alquiler sube más rápido que los salarios

La presión sobre la vivienda se explica por una brecha cada vez mayor entre precios e ingresos. El precio medio del alquiler en Canarias se sitúa en 15,7 euros por metro cuadrado. En una vivienda de 60 metros cuadrados, eso supone unos 952 euros al mes.

Desde 2015, el precio de la vivienda en Canarias ha crecido un 44,53%, mientras que los salarios solo han aumentado un 26,29%.

El resultado es un esfuerzo económico cada vez más difícil de sostener. Muchas familias destinan más de la mitad de sus ingresos al alquiler y algunas llegan a dedicar el 80% o más, dejando en segundo plano gastos básicos como alimentación, ropa o suministros.

Se duplican los demandantes de vivienda protegida

El acceso a una vivienda pública tampoco logra absorber la demanda. En los últimos cinco años se ha duplicado el número de personas inscritas como demandantes de vivienda protegida en Canarias.

Según el último informe del Gobierno de Canarias, hay 34.272 personas en el registro, frente a las 17.000 de hace cinco años.

El parque público disponible es reducido: 19.413 viviendas protegidas públicas, apenas el 1,7% del total del parque residencial canario. La referencia europea recomendada se sitúa entre el 8% y el 10%.

Entre 2021 y 2023 solo se construyeron 208 viviendas protegidas, frente a 7.692 viviendas libres.

Más de 211.000 viviendas vacías en las Islas

La falta de oferta asequible convive con otro dato llamativo. Según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE de 2021, Canarias contaría con 211.452 viviendas vacías, el 19,4% del total.

Este contraste agrava el debate sobre el acceso a la vivienda en un territorio donde tanto la compraventa como el alquiler se encuentran en máximos históricos.

Mientras una parte de la población no puede acceder al mercado de la propiedad y otra queda expulsada del alquiler, miles de viviendas permanecen sin uso residencial efectivo.

Mujeres con hijos y hogares en paro, entre los más afectados

La crisis habitacional golpea con más fuerza a los perfiles vulnerables. El 81% de las mujeres con hijos a cargo se ven afectadas por los elevados gastos de su vivienda.

Además, un 32% de los hogares en alquiler queda en pobreza severa después de pagar los gastos asociados a la vivienda. Entre las personas desempleadas, el 27% tiene graves problemas para afrontar estos pagos.

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En 2024 se registraron 1.732 lanzamientos de viviendas en Canarias. De ellos, 1.302 fueron por impago del alquiler y 306 por ejecuciones hipotecarias, según el Observatorio de Provivienda.