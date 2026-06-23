¿Dónde está el combustible más barato? Gasolineras económicas en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura

En la provincia de Las Palmas los mejores precios de carburante de hoy, martes 23 de junio, son los siguientes.

En la provincia de Las Palmas encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, Avenida Escaleritas 112, con la Gasolina 98 a 1,369€ el litro en la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la SANTANA DOMINGUEZ de la isla de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, con un precio de 1,385€ el litro de Gasolina 98.

Para el gasoil más barato en Las Palmas hay que ir a la estación PETROPRIX de Antigua, CALLE JANANA, 46, en la isla de Fuerteventura, con el Gasóleo A a 1,319€ el litro. La segunda opción más barata es a 1,319€ el litro en la estación de servicio PLENERGY de Antigua, CALLE REAL, 22, en la isla de Fuerteventura.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas habrá que ir a Ingenio, en la isla de Gran Canaria, AVENIDA CARLOS V, 109, donde la gasolinera PLENERGY tiene la Gasolina 95 a 1,255€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 en la isla de Gran Canaria, con el litro de Gasolina 95 a 1,255€.

La gasolina más barata de este martes en Gran Canaria

Gran Canaria tiene hoy, martes 23 de junio, la Gasolina 95 más barata en Ingenio, AVENIDA CARLOS V, 109, en la estación de servicio PLENERGY a 1,255€ el litro. La segunda más económica de la isla de Gran Canaria estaría en Ingenio, SANTANA DOMINGUEZ, S.L., en Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, donde el litro está a 1,255€.

La estación de H2EXAGON ESCALERITAS en Las Palmas de Gran Canaria, Avenida Escaleritas 112, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Gran Canaria, a 1,369€ el litro. Otra opción está en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, en la estación SANTANA DOMINGUEZ a 1,385€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Gran Canaria, la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE ARRECIFE, 33 tiene un precio de 1,335€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Lanzarote

Para llenar el tanque hoy martes 23 de junio con Gasolina 95 al mejor precio en Lanzarote, hay que ir hasta Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139 a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,327€ el litro. Otra opción sería ir hasta Arrecife, a CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,327€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Lanzarote se encuentra hoy en Arrecife, estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde sale a 1,357€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Arrecife, estación de PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde se puede encontrar el gasoil a 1,357€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Lanzarote, la estación de servicio SPL de Tías tiene el carburante Gasolina 98 a 1,479€ el litro en Carretera LZ-2 Arrecife - Yaiza km 6,7. En Tías, Carretera LZ-2 Arrecife - Yaiza km 6,7, la estación de servicio SPL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,479€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Fuerteventura

La estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua es la más barata de Fuerteventura para la Gasolina 95, a 1,269€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE REAL, 22 del municipio de Antigua a 1,269€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Fuerteventura se encuentra en el municipio de Tuineje, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ en Avenida Paseo La Libertad, a 1,395€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación H2GO MORRO JABLE en Poligono Puerto Morro Jable de Pájara a 1,449€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Fuerteventura está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua a 1,319€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE REAL, 22 en Antigua a 1,319€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este martes en Las Palmas de Gran Canaria

La estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES de CALLE ARRECIFE, 33 ofrece el gasoil a 1,335€ el litro, siendo el diésel más barato de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que se puede conseguir a 1,335€ el litro en la estación SANTANA DOMINGUEZ en CALLE AYAGAURES, 3.

Para la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria habrá que ir a la estación H2EXAGON ESCALERITAS, en Avenida Escaleritas 112, donde encontrarás a 1,369€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera SANTANA DOMINGUEZ también ofrece la Gasolina 98 a 1,385€ el litro en CALLE AYAGAURES, 3.

La estación PLENERGY del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 ofrece hoy, martes 23 de junio, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio PETROPRIX, que ofrece el mismo carburante a 1,259€ el litro en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La gasolina más barata de este martes en Telde

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Telde lo puedes encontrar en la estación de servicio PETROPRIX, en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, donde está a 1,299€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, en la estación CANARY OIL, S.L. que tiene la Gasolina 95 a 1,299€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, con un precio de 1,390€ el litro de Gasolina 98 en la estación CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción está en la estación H2EXAGON JINAMAR, en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10, con un precio de 1,394€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, donde la estación de servicio PETROPRIX ofrece el diésel a 1,359€ el litro. La estación CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,359€ el litro.

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