Confirmado por los bancos españoles: esta semana ya se pagan las pensiones de junio y la paga extra de verano de la Seguridad Social

Junio es uno de los meses más esperados por los pensionistas. Esta semana se hacen dos pagos importantes, la mensualidad ordinaria y la paga extraordinaria de verano, que la cobran la mayoría de beneficiarios. Por eso, millones de personas se preguntan cuándo recibirán su ingreso, y los bancos ya tienen fijadas estas fechas.

Aunque la Seguridad Social fija oficialmente el pago entre el 1 y el 4 de julio para el abono de las pensiones, desde hace años, la práctica habitual de las entidades financieras es adelantar el dinero a los últimos días de junio.

Elma Saiz, ministra de la Seguridad Social / José Luis Roca

El calendario suele variar en función del banco elegido, con algunas entidades que ya abonando las prestaciones desde el 22 de junio y otras que esperan hasta el calendario oficial.

El pago extraordinario también tiene un importante impacto en las cuentas públicas. La Seguridad Social destina este mes un total de 26.776 millones de euros, una cifra histórica que incluye 13.563,8 millones para la nómina ordinaria y 13.213,1 millones para la paga extra de verano. En total, se abonarán más de 10,3 millones de pensiones, siendo las de jubilación las que concentran cerca del 73% del gasto.

Fechas de cobro de las pensiones de junio según cada banco

Todos los pensionistas no recibirán el dinero el mismo día, ya que cada entidad aplica su propia política de adelanto.

El calendario previsto por los bancos queda así:

22 de junio: Bankinter, Unicaja y Caja de Ingenieros.

Bankinter, Unicaja y Caja de Ingenieros. 23 y 24 de junio: Banco Santander.

Banco Santander. 24 de junio: CaixaBank e imagin, que mantienen su costumbre de ingresar las pensiones el día 24 de cada mes.

CaixaBank e imagin, que mantienen su costumbre de ingresar las pensiones el día 24 de cada mes. 24 y 25 de junio: Banco Sabadell.

Banco Sabadell. 25 de junio: BBVA, ING, Abanca, Ibercaja, Cajamar, Kutxabank y Caja Rural.

BBVA, ING, Abanca, Ibercaja, Cajamar, Kutxabank y Caja Rural. 1 de julio: Pibank, una de las pocas entidades que sigue el calendario oficial sin adelantar el ingreso.

La normativa establece que el pago debe realizarse durante los primeros días hábiles del mes siguiente, pero los acuerdos entre la banca y la Tesorería General permiten que la mayoría de clientes dispongan antes de su dinero.

Fechas pago pensiones junio 2026 / La Provincia / Seguridad Social

Estos pensionistas cobran la paga extraordinaria completa

La mayor parte de los pensionistas recibirá una mensualidad doble este mes. Entre ellos se encuentran quienes perciben prestaciones contributivas de jubilación, viudedad, orfandad, favor de familiares o incapacidad permanente derivada de enfermedad común o accidente no laboral.

Tabla pensiones extras / La Provincia / Seguridad Social

También los beneficiarios de pensiones no contributivas tienen derecho a esta paga extraordinaria, ya que sus prestaciones se distribuyen en 14 mensualidades.

La cuantía de la paga de verano equivale, con carácter general, a una mensualidad ordinaria completa cuando el beneficiario ha tenido derecho a la pensión durante todo el periodo de pago, comprendido entre el 1 de diciembre y el 31 de mayo.

Los pensionistas que no verán un ingreso doble en junio

No todos los beneficiarios recibirán dos pagas este mes. Uno de los principales colectivos afectados es el formado por quienes cobran prestaciones derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional.

En estos casos, las pagas extraordinarias ya están prorrateadas a lo largo del año en las doce mensualidades ordinarias, por lo que en junio perciben exactamente el mismo importe que cualquier otro mes.

Tampoco cobrarán una paga extra completa quienes hayan accedido recientemente a la jubilación o a otra prestación. Si el alta se produjo entre diciembre y mayo, solo tendrán derecho a la parte proporcional generada durante ese periodo, y quienes comenzaron a cobrar la pensión a partir de junio, deberán esperar a la campaña de noviembre para percibir su primera paga extraordinaria completa.

El ingreso conjunto de la mensualidad ordinaria y la paga extra convierte junio en uno de los momentos de mayor liquidez para millones de familias. Además de pagar los gastos cotidianos, muchas personas aprovechan este abono para afrontar las vacaciones de verano y otros pagos extraordinarios.