Es oficial: tu empresa podría tener que asumir el pago de la Declaración de la Renta si cometió este error en la retención del IRPF

Muchos contribuyentes desconocen que su empresa puede tener abonar la deuda con Hacienda si la Declaración de la Renta les sale a pagar. Así lo explica el abogado laboralista Juanma Lorente, que ha dado a conocer un mecanismo poco conocido relacionado con las retenciones del IRPF y que puede permitir a algunos trabajadores reclamar cantidades que no se les practicaron correctamente en la nómina.

El experto detalla que en determinadas circunstancias, ese importe no tendría por qué recaer sobre el trabajador, sino sobre la empresa para la que presta sus servicios. "Si la empresa aplicó una retención inferior a la que estaba obligada legalmente, podría ser ella quien deba responder por esa diferencia", revela Juanma Lorente.

La clave está en las retenciones del IRPF

La Agencia Tributaria establece que los empleadores actúan como retenedores del IRPF de sus trabajadores y deben calcular correctamente las cantidades a ingresar en función de los datos disponibles. Si la empresa no aplica el porcentaje debido por una actuación incorrecta o por no ajustar las retenciones cuando procedía hacerlo, pueden derivarse consecuencias fiscales para el retenedor.

Cada mes, las empresas descuentan de la nómina una cantidad en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y la ingresan en la Agencia Tributaria como pago a cuenta del impuesto definitivo.

Ese porcentaje no es arbitrario, sino que depende de múltiples factores, como: el salario del empleado, su situación familiar o determinadas circunstancias personales comunicadas a la empresa.

Cuando la retención aplicada es inferior a la que marca la normativa por un error, consciente o no, del pagador, puede producirse un desfase que se vea posteriormente al presentar la declaración anual. En ese caso, hay muchas opciones de que te ahorren pagarle a Hacienda.

No siempre que la Renta sale a pagar responde la empresa

El hecho de que una declaración tenga resultado a ingresar no significa automáticamente que la empresa haya actuado de forma incorrecta. Existen numerosos supuestos en los que es normal que el contribuyente tenga que abonar una cantidad a Hacienda, como haber tenido varios pagadores durante el año, obtener rentas del alquiler de inmuebles, recibir determinadas ayudas públicas o generar ganancias patrimoniales.

La posible responsabilidad empresarial solo se aplica cuando se demuestra que el empleador incumplió su obligación legal de practicar la retención que correspondía conforme a la normativa tributaria y a la información facilitada por el trabajador.

Los expertos recomiendan comparar el porcentaje de retención aplicado en las nóminas con el que correspondería según la situación personal y económica del empleado. Si existen dudas sobre si la empresa practicó una retención inferior a la exigida por la ley, tendrás que solicitar asesoramiento y analizar la documentación salarial y fiscal del ejercicio.