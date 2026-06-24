Canarias acumula más de 30.000 viviendas nuevas sin vender

Canarias cerró 2025 con 30.055 viviendas nuevas sin vender, un 2,46% más que el año anterior. El dato coloca al Archipiélago entre las comunidades donde el stock de obra nueva pendiente de comprador sigue creciendo, en un contexto marcado por la presión del mercado residencial y el encarecimiento de la vivienda.

En el conjunto de España, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana cifra en 452.670 las viviendas de obra nueva terminadas que aún no tienen propietario. La cifra baja ligeramente, un 0,57%, tras dos años consecutivos de aumentos.

El informe del MIVAU muestra una evolución desigual por territorios. Mientras algunas comunidades reducen con fuerza su bolsa de viviendas nuevas sin vender, Canarias registra un incremento del 2,46% respecto a 2024.

Las Islas concentran el 6,6% del stock nacional, con 30.055 unidades pendientes de venta. Además, el peso de estas viviendas sobre el parque residencial total alcanza el 2,7%, por encima de la media española, situada en el 1,67%.

El dato resulta especialmente llamativo en un territorio donde la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales y económicos.

Santa Cruz de Tenerife, entre las provincias con mayor peso

Uno de los indicadores más relevantes del informe es el porcentaje de viviendas nuevas sin vender sobre el parque total. En este apartado, Santa Cruz de Tenerife aparece entre las provincias con mayor ratio de España, con un 3,46%.

Solo la superan Castellón, con un 4,85%; Toledo, con un 4,67%; La Rioja, con un 4,17%; y Lleida, con un 3,67%.

La presencia de una provincia canaria entre las de mayor proporción de stock evidencia que el problema no se limita a los grandes núcleos urbanos peninsulares ni a las zonas tradicionales de expansión inmobiliaria.

España baja ligeramente tras dos años de subidas

A escala nacional, el stock de viviendas nuevas sin vender se situó en 452.670 unidades al cierre de 2025. Supone una caída del 0,57% respecto al año anterior.

El descenso llega después de dos ejercicios al alza. En 2023 el stock creció un 0,71% y en 2024 aumentó un 1,7%, rompiendo la tendencia de absorción que se mantenía desde 2010, aunque con ritmos cada vez más lentos a partir de 2019.

La cifra actual sigue lejos del máximo registrado tras la crisis inmobiliaria, cuando el stock llegó a alcanzar las 649.780 viviendas en 2009.

Cuatro comunidades concentran más del 60% del total

El stock de obra nueva sin vender no se reparte de forma homogénea. Cuatro comunidades autónomas concentran más del 60% del total nacional.

Cataluña encabeza la lista, con 85.478 viviendas. Le siguen Andalucía, con 68.897; la Comunidad de Madrid, con 66.627; y la Comunidad Valenciana, con 62.632.

En términos de evolución anual, las mayores subidas se registraron en Baleares, con un 9,52%; Madrid, con un 6,53%; Aragón, con un 2,62%; Canarias, con un 2,46%; Cataluña, con un 2,38%; y Andalucía, con un 2%.

Por el contrario, las mayores bajadas se produjeron en Murcia, con un descenso del 12,21%; Galicia, con un 11,76%; y la Comunidad Valenciana, con un 8,43% menos.

Málaga, Segovia y Sevilla lideran los aumentos provinciales

Por provincias, los incrementos más destacados se registraron en Segovia, con un 30,36%, y Málaga, con un 27,65%. Sevilla también aumentó su stock un 8,19% y alcanzó las 22.447 viviendas, la cifra más alta dentro de Andalucía.

Las caídas más pronunciadas se localizaron en Lugo, con un 22,22% menos; Valencia, con un 15,13%; A Coruña, con un 13,21%; y Burgos, con un 12,80%.

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En volumen absoluto, las provincias con más peso sobre el total nacional son Madrid, con el 14,72%; Barcelona, con el 11,55%; Alicante, con el 5,55%; Sevilla, con el 4,96%; y Castellón, con el 4,82%.