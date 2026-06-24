Canarias recauda cifras récord con el IGIC a pesar de las previsiones de menor crecimiento para 2026

Nuevo banquete recaudatorio para la hacienda regional. La moderación económica no frena los ingresos que la Agencia Tributaria Canaria percibe a través del Impuesto General Indirecto de Canarias (IGIC), el gran tributo al consumo del Archipiélago. En el arranque de este año los números han vuelto a alcanzar cifras récord, superándose los 700 millones de euros de recaudación en el primer trimestre. Los ingresos suben un peldaño más en la escalada que comenzó hace varios años. Pero, eso sí, ralentizan su velocidad.

Todas las previsiones económicas para 2026 auguran que este año no será malo, pero tampoco será tan bueno como lo han sido los anteriores, espoleados por un dinamismo turístico que no había tenido precedentes hasta ahora. Este año, en cambio, las previsiones recortan el ritmo del crecimiento y el Producto Interior Bruto (PIB) de Canarias aumentará un punto menos que en 2025. Sin embargo, al menos por ahora, no parece que esto se esté notando en la recaudación del IGIC, el impuesto que pagan todos los consumidores en las Islas por cada producto que se compra en el supermercado, al repostar gasolina, por las obras que se realizan en casa o al tomar un café en la terraza de una cafetería. El IGIC es, por tanto, la principal vía recaudatoria del fisco isleño y en los tres primeros meses del año la recaudación ha sido inmejorable.

De acuerdo con los datos de la Agencia Tributaria Canaria, actualizados hasta el mes de marzo, los ingresos del IGIC rozaron los 710 millones de euros. Una cantidad nunca vista antes en el primer trimestre del año. Esos 707 millones de euros suponen un 2,4% más que lo que llegó a las arcas públicas por esta vía un año antes. Pero el ritmo de subida se ha frenado tras años de notables escaladas. Hay que tener en cuenta que el año pasado, solo en los dos primeros meses de 2025, se recaudó un 9% más que el año anterior.

Un 10% más que en 2023

A pesar de la ralentización, la recaudación obtenida no tiene precedentes y para ello basta con que analizar las cuentas de años atrás. En 2023, el primer año en el que la economía canaria comenzó a despuntar tras salir de la pandemia, la recaudación del IGIC en los tres primeros meses fue de 581 millones de euros. Ya en aquel momento se señaló como una cifra extraordinaria que con el paso de los años se ha sobrepasado con creces. Solo hay que tener en cuenta que si se compara con la de este año, los ingresos de 2026 son un 10% más altos.

Pero, ¿qué es lo que ha empujado en estos ejercicios la recaudación del IGIC de forma tan importante? Como se ha dicho, se trata de un impuesto al consumo que se paga –o al menos debería pagarse– por cada compra de un producto o servicio que se realice en el Archipiélago. Y su importe se basa en un porcentaje del precio final. Por lo tanto, lo pagan todos, residentes locales pero también los visitantes que vienen a pasar unos días de vacaciones. De esta manera, se ha visto favorecido por dos factores: la propia bonanza económica y la subida de los precios.

Por un lado, en los últimos años han llegado cifras récord de turistas al Archipiélago. El número de visitantes tanto en 2023 como en 2024 y 2025 ha batido máximo histórico tras máximo histórico, incrementando la demanda en las Islas. Pero no solo eso, la facturación turística también ha avanzado y no solo por el aumento de los precios. Los turistas que han llegado al destino, al menos hasta ahora, han gastado más, quedándose más días, saliendo más a comer o realizando más actividades. Y por todo ello, pagan IGIC.

Más consumo local

Una bonanza económica abonada por el turismo que también ha repercutido en el empleo. Los cotizantes a la Seguridad Social en el Archipiélago también han alcanzado en los últimos años números récord, favoreciendo el consumo. Una tendencia al gasto que, al igual que ha pasado con los turistas que nos visitan, también se ha visto incentivada por el efecto champán posterior a la pandemia, cuando el consumo se incrementó después de años de constricción por la emergencia sanitaria, que también dejó a muchos un fondo de ahorro que, igualmente, ha incentivado el gasto.

En estos años de bonanza económica también se han incrementado los salarios en Canarias, aunque es cierto que la capacidad adquisitiva de los trabajadores del Archipiélago no se ha visto aumentada, porque en estos años también han subido bastante los precios. Pero este es otro de los factores que ha nutrido la recaudación del IGIC, ya que si las cosas son más caras, al aplicarse este tributo en forma de porcentaje sobre el precio de los productos, se recauda más.

Esta ha sido la tendencia de los últimos años, pero como se ha dicho, 2026 parece ser la antesala de la moderación económica. El crecimiento se está ralentizando y aunque el año seguirá siendo bueno, según los pronósticos, no lo será tanto como los años anteriores. Algo por otro lado lógico, si se tiene en cuenta los notables niveles de crecimiento de estos ejercicios que son muy difíciles de mantener en el tiempo.

Moderación económica

Una moderación económica que ya se empieza a notar en esa desaceleración del incremento de la recaudación. Que se espera que pueda acentuarse en los próximos meses. ¿Por qué? Porque en el primer trimestre todavía no se había producido la caída en la llegada de turistas que ya se ha constatado en el mes de abril. Habrá que esperar para ver cómo afecta esto a los ingresos del fisco canario.

Por ahora, ese incremento del 2,4% en la recaudación sigue estando por encima del Índice de Precios de Consumo (IPC), que se situó en el primer trimestre en el 1,2%. Lo que quiere decir que el aumento de la recaudación no se justifica solo por la subida de los precios y que, al menos por ahora, el consumo en el Archipiélago sigue pujando.