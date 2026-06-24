Garamendi anuncia que optará a la reelección en CEOE y resta valor a las acusaciones del vicepresidente de Cepyme

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha anunciado este miércoles que se presentará a la reelección al frente de la patronal, en unos comicios que deberán celebrarse antes del 21 de noviembre. Durante su intervención en el seminario de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en el Palacio de la Magdalena de Santander, ha asegurado que la organización cumplirá “con los estatutos” y abrirá el proceso electoral dentro de plazo. Garamendi optará, de esta manera, a un tercer mandato hasta 2030.

Garamendi ha defendido que cuenta con el apoyo de empresas y organizaciones patronales, y ha emplazado a cualquier posible alternativa a concurrir si considera que tiene “un proyecto mejor”. Además, ha intentado desligar la futura cita electoral de CEOE de las tensiones vividas hace un año en Cepyme, que ha descrito como un episodio de “guerras sucias”.

El anuncio se produce después de que El Confidencial publicara que José Manuel de la Riva Zorrilla, antiguo vicepresidente de la patronal de las pymes, ha recibido el amparo de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) por un escrito presentado contra Garamendi relativo al desarrollo de las elecciones de Cepyme. Según ese medio, la documentación, entregada en septiembre del año pasado, apunta a hechos que podrían referirse a eventuales delitos de corrupción en los negocios, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, de apropiación indebida y de administración desleal. Garamendi ha restado valor a esas informaciones. En todo caso, a día de hoy no consta ninguna denuncia presentada contra el presidente de CEOE en ningún tribunal. Preguntado por Tubos Reunidos -empresa vinculada con Leire Díez-, señaló que su familia fue fundadora de la compañía, pero precisó que él no forma parte de ella desde 2003.

Evita pedir elecciones

Garamendi también se refirió a la situación política en España, que definió como un momento que “no es el mejor”. Aunque insistió en que la patronal “no debe meterse en política”, defendió que CEOE sí tiene la obligación de “llamar la atención” cuando considera que hay riesgos para la estabilidad institucional y económica. En este sentido, reivindicó la separación de poderes, rechazó “las injerencias de un lado y de otro” y expresó su apoyo a jueces, Policía, Guardia Civil y prensa libre, a la que atribuyó un papel clave en la transparencia y la democracia.

El presidente de CEOE subrayó que los empresarios necesitan “confianza, seguridad jurídica y calidad de la norma”, y advirtió de que la corrupción perjudica la percepción de España entre los inversores internacionales. También recordó que, en ausencia de Presupuestos Generales del Estado (PGE), existen mecanismos parlamentarios que el Congreso puede articular, como una moción de confianza o una moción de censura. Garamendi ha evitado pedir elecciones, frente a la petición que hizo este martes el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), Ángel Garrido, que solicitó elecciones generales anticipadas al entender que se ha alcanzado una "situación insostenible" y que el actual Ejecutivo central ha "agotado su crédito y credibilidad".

Critico con la posición del Gobierno con la OTAN

Garamendi ha dedicado buena parte de su intervención a analizar el escenario económico y geopolítico. A su juicio, la situación mundial “ha cambiado”, el multilateralismo “ha saltado” y Europa afronta “grandes amenazas”, entre ellas la defensa. En este punto, ha criticado la posición española en la OTAN y ha sostenido que no ha sentado bien entre los socios europeos la decisión de situar el gasto en defensa en el entorno del 2% del PIB. En su opinión, España debería haber asumido el objetivo del 5%.

También se ha referido a los aranceles y a la relación con Estados Unidos, país que ha definido como “gran socio” de Europa y de España. Garamendi ha recordado que EEUU es el principal destino de la inversión española en el exterior y ha defendido que las empresas necesitan ayudas para vender mejor. Asimismo, ha reclamado una posición exterior más alineada con los socios europeos en conflictos como la guerra de Oriente Medio.

En materia energética, ha subrayado la dependencia española de EEUU, de donde procede, según sus cifras, el 40% del gas natural importado y el 20% del petróleo. Garamendi ha respaldado las medidas adoptadas por el Ministerio de Economía para contener el impacto de la crisis en Oriente Medio sobre los precios y ha defendido que, sin rebajas fiscales sobre carburantes, la inflación podría haberse situado en el 4,6% o el 4,7%, frente al 3,2% registrado.

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Otro de los asuntos centrales ha sido el absentismo laboral. Según Garamendi, cada día faltan a su puesto 1,5 millones de personas de los 18,5 millones de asalariados del sector privado. Ha atribuido parte del problema a la falta de medios en el INSS y a la escasez de médicos, y ha pedido que, mientras no se corrija la situación, las empresas queden eximidas de asumir el coste de determinadas bajas laborales.