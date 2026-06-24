La Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas este miércoles se encuentra en Gran Canaria a 1,255 euros el litro

En la isla de Gran Canaria podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Las Palmas a 1,255€ el litro en PLENERGY en AVENIDA CARLOS V, 109 del municipio de Ingenio en la isla de Gran Canaria, seguida de la gasolinera SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 de Gran Canaria situada en el municipio de Ingenio con un precio de 1,255€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas se encuentra en el municipio de Puerto del Rosario, Calle Profesor Juan Tadeo Cabrera 20 en la isla de Fuerteventura, a 1,319€ el litro en la estación de servicio MERCASOSA y la siguiente más barata la puedes encontrar Fuerteventura, a 1,319€ el litro en la estación de servicio DISA en Carretera La Oliva km 2,7 del municipio de Puerto del Rosario.

Hoy miércoles 24 de junio las gasolinas más baratas de la provincia de Las Palmas las puedes encontrar en Gran Canaria para la Gasolina 98 a 1,369€ el litro en la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS de Avenida Escaleritas 112 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, seguida de la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ a 1,385€ el litro, situada en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE AYAGAURES, 3 en la isla de Gran Canaria.

La gasolina más barata de este miércoles en Gran Canaria

El Gasóleo A más barato de Gran Canaria está en la estación de servicio PLENERGY de AVENIDA CARLOS V, 109 en el municipio de Ingenio a 1,329€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX de CALLE ANTONIO BENITEZ GALINDO, 99 en Ingenio a 1,329€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Gran Canaria se encuentra en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, en la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS en Avenida Escaleritas 112, a 1,369€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación SANTANA DOMINGUEZ en CALLE AYAGAURES, 3 de Las Palmas de Gran Canaria a 1,385€ el litro.

La estación PLENERGY de AVENIDA CARLOS V, 109 en el municipio de Ingenio es la más barata de Gran Canaria para la Gasolina 95, a 1,255€ el litro, seguida por la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 del municipio de Ingenio a 1,255€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Lanzarote

El gasoil más barato lo encontraremos en Arrecife, en la estación PLENERGY en CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde el diésel está a 1,355€ el litro. La segunda mejor opción está en Arrecife, a 1,355€ el litro en PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N.

Para la Gasolina 98 más barata de Lanzarote hay que ir hasta Tías, Carretera LZ-2 Arrecife - Yaiza km 6,7, a la gasolinera SPL, donde el litro está a 1,479€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Tías, Carretera LZ-2 Arrecife - Yaiza km 6,7, en la SPL, que está a 1,479€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Lanzarote de hoy miércoles 24 de junio, está en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación PLENERGY, donde está a 1,325€ el litro. La otra opción está en Arrecife, CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, a 1,325€ el litro en la estación PLENERGY.

La gasolina más barata de este miércoles en Fuerteventura

El Gasóleo A más barato de Fuerteventura está en la estación de servicio MERCASOSA de Calle Profesor Juan Tadeo Cabrera 20 en el municipio de Puerto del Rosario a 1,319€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA de Carretera La Oliva km 2,7 en Puerto del Rosario a 1,319€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Fuerteventura se encuentra en el municipio de Tuineje, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ en Avenida Paseo La Libertad, a 1,395€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación H2GO MORRO JABLE en Poligono Puerto Morro Jable de Pájara a 1,449€ el litro.

La estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua es la más barata de Fuerteventura para la Gasolina 95, a 1,269€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE REAL, 22 del municipio de Antigua a 1,269€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE AYAGAURES, 3, donde la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ ofrece el diésel a 1,330€ el litro. La estación H2EXAGON LAS TORRES de CALLE ARRECIFE, 33 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,335€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en Avenida Escaleritas 112, con un precio de 1,369€ el litro de Gasolina 98 en la estación H2EXAGON ESCALERITAS. La segunda mejor opción está en la estación SANTANA DOMINGUEZ, en CALLE AYAGAURES, 3, con un precio de 1,385€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Las Palmas de Gran Canaria lo puedes encontrar en la estación de servicio PLENERGY, en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, donde está a 1,259€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, en la estación PETROPRIX que tiene la Gasolina 95 a 1,259€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Telde

La estación de servicio DISA EL GORO de CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20 ofrece el gasoil a 1,349€ el litro, siendo el diésel más barato de Telde, mientras que se puede conseguir a 1,359€ el litro en la estación PETROPRIX en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1.

La estación DISA EL GORO del municipio de Telde en CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20 ofrece hoy, miércoles 24 de junio, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio PETROPRIX, que ofrece el mismo carburante a 1,299€ el litro en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1.

Para la Gasolina 98 más barata de Telde habrá que ir a la estación CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, donde encontrarás a 1,390€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera H2EXAGON JINAMAR también ofrece la Gasolina 98 a 1,394€ el litro en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10.

¿Cuál es la gasolinera más barata cerca de ti? ¿Cómo saber dónde está más barata la gasolina? Entre a nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas, donde te indicamos las estaciones de servicio más baratas de cada municipio de tu isla para ahorrar en cada repostaje.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [24/06/2026 8:17:22]