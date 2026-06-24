Es oficial: esta es la última semana en la que podrás comprar barato en AliExpress, Shein, Temu y otras páginas chinas por la nueva tasa que tendrás que pagar sí o sí

Todos los pedidos que se realicen en plataformas como AliExpress, Shein o Temu podrán incorporar a partir de ahora un recargo de tres euros, según el tipo de producto y su procedencia. Los consumidores deben conocer cómo se aplicará esta nueva tasa, que entra en vigor el 1 de julio, aunque ya empieza a aparecer reflejada en algunas webs de venta online.

El objetivo de Bruselas con esta medida es reducir el fraude en las importaciones de bajo valor y equilibrar las condiciones de competencia entre las empresas europeas y los grandes operadores internacionales de comercio electrónico.

El fin de la exención para los pedidos inferiores a 150 euros

Hasta ahora, los paquetes con un valor inferior a 150 euros disfrutaban de una franquicia aduanera que evitaba el pago de determinados derechos de importación. Con la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2026/382, esa excepción desaparece y todos los envíos estarán sujetos a nuevos controles y gravámenes desde el primer euro.

Durante un periodo transitorio, entre 2026 y 2028, se aplicará un arancel fijo de 3 euros en lugar de calcular un porcentaje específico para cada producto. Sin embargo, la peculiaridad de este sistema es que el importe no se aplica por paquete completo, sino por cada categoría arancelaria distinta incluida en el envío.

Eso significa que un pedido formado únicamente por varias camisetas pagaría una sola tasa de 3 euros, mientras que otro que combine ropa, bisutería y juguetes podría acumular varios recargos.

Las compras serán más caras

El impacto económico no se limita a esos 3 euros. El nuevo arancel también incrementa la base sobre la que posteriormente se calcula el IVA de importación, lo que provoca un aumento adicional del importe final.

Por ejemplo, una compra compuesta por artículos de diferentes categorías puede pasar de costar poco más de 30 euros a superar los 45 euros una vez añadidos los nuevos cargos y el IVA correspondiente. En consecuencia, los pedidos pequeños y variados, habituales en estas plataformas, serán los más perjudicados por la reforma.

La Comisión Europea considera que el sistema anterior favorecía una competencia desigual frente a las empresas establecidas dentro de la Unión y facilitaba determinadas prácticas fraudulentas.

De este modo, se pretende combatir las declaraciones de valor incorrectas, porque una parte importante de los envíos llegaban con importes presuntamente inferiores a los reales; a la vez que se quiere reducir la presión sobre las aduanas europeas, que reciben millones de pequeños paquetes cada año difíciles de inspeccionar individualmente.