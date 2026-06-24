La venta de coches de alquiler en Canarias se desploma casi un 66% en un año

La venta de coches destinados al alquiler ha dado un vuelco «radical» en Canarias. El adjetivo es el que mejor alcanza a describir el desplome del 66% que registró el mercado respecto al año anterior, y el mismo que emplea el presidente de la Federación Regional Canaria de Empresarios Importadores y Concesionarios de Automóviles (Fredica), Rafael Pombriego, para describir la situación. Por su parte, el sector del rent a car –el cual supone el 35% de las matriculaciones de vehículos nuevos en las Islas– encadena meses de retrocesos y encara el verano con unas previsiones prudentes.

El último dato que registró el sector es de mayo. En el quinto mes del año las ventas de coches a las empresas de alquiler se redujeron un 65,9% con respecto al mismo mes del año anterior. Pero es que echando un vistazo a los números del acumulado del año, la reducción ha sido del 54,6%, con 2.493 unidades matriculadas. Unos datos que, según el presidente de Fredica, «no cree que cambien en el próximo junio».

Ante unas cifras tan acusadas, el sector automovilístico apunta a una combinación de factores. Entre ellos, la reducción de las pernoctaciones, la moderación en la llegada de turistas y el encarecimiento de los servicios asociados al viaje. Con vuelos y hoteles más caros, los profesionales de la venta y el alquiler de vehículos detectan un cambio de comportamiento por el que el visitante llega con menor margen de gasto en destino y el coche de alquiler queda relegado frente a otros desembolsos considerados prioritarios.

De acuerdo con los datos del último estudio de impacto económico del turismo en Canarias (Impactur) los visitantes desembolsaron un 42% más en alojamiento que en 2019, superando los 7.800 millones de euros en 2025. Además, el incremento del gasto en restaurantes registró el segundo componente en volumen y creció un 58,8% en ese mismo periodo de seis años. Una situación que «condiciona el gasto que el turista puede hacer después en destino», subraya César Martín, presidente de la Asociación Profesional de Empresas de Coches de Alquiler de Canarias (Apeca).

Llegan menos turistas

Pero lo cierto es que el retroceso en la afluencia turística en el Archipiélago fue de apenas ocho puntos en el mes de abril. Para ser exactos, de un 8,3%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Aunque se trata del descenso más pronunciado en los últimos siete años en las Islas con, además, una bajada del 6,8% en el gasto turístico, los expertos en el sector no consideran que esa evolución explique por sí sola el desplome del 66% en la compra de vehículos ni la debilidad de las reservas de alquiler.

Así, Rafael Pombriego sostiene que ese porcentaje refleja, por otro lado, que el mercado «está saturado». Entre las hipótesis que manejan los especialistas figura que las empresas de rent a car ya dispongan de suficiente parque móvil, una circunstancia que ayudaría a entender «una tendencia tan claramente adversa en tan poco tiempo», señala.

Por su parte, el mercado del alquiler de estos coches en las Islas se refiere con «prudencia» a las previsiones de los próximos meses de la temporada de verano. «No somos derrotistas, pero sí vemos indicadores de llegada de turistas que invitan a estar atentos a cómo evolucionan los mercados», asegura César Martín. La actividad del rent a car se mantiene contenida y, si el pasado año ya mostraba síntomas de debilidad, ahora la situación genera mayor preocupación. No obstante, dentro de los cambios de tendencia, el presidente de Apeca destaca el impulso que está adquiriendo el turismo interinsular y subraya que «el propio residente utiliza cada vez más el alquiler, tanto para desplazarse como por ocio».

Contexto internacional

El contexto internacional añade presión a las empresas. Las tensiones en torno al estrecho de Ormuz han vuelto a poner el foco sobre el precio del petróleo y los combustibles, un factor que amenaza con introducir nuevos sobresaltos en la economía global. Aunque en el alquiler sin conductor el coste de la gasolina recae directamente sobre el cliente, el encarecimiento golpea con más fuerza a actividades como el alquiler con conductor, las VTC o las empresas que realizan excursiones, que ya arrastran un aumento generalizado de costes.

La evolución geopolítica vuelve así a alimentar la incertidumbre en una economía especialmente sensible al precio de la energía. Ese escenario impacta de forma indirecta en el turismo, en el gasto de los visitantes y, por extensión, en las decisiones de inversión de las empresas de rent a car, que ajustan sus flotas en función de la demanda prevista.

Transición hacia el coche eléctrico

Otro factor clave es la transición hacia la electrificación. Aunque Canarias aún no dispone de una red de recarga suficientemente desarrollada para una implantación plena del coche eléctrico, el sector avanza hacia modelos híbridos. «Se ha mejorado mucho en sostenibilidad», sostiene César Martín. Sin embargo, las nuevas exigencias vinculadas a emisiones y renovación de flotas podrían estar influyendo en el freno de las compras. El sector no descarta que algunos alquiladores estén aplazando decisiones de inversión a la espera de un marco más claro, especialmente por el mayor coste de los vehículos híbridos y eléctricos frente a los modelos de combustión.