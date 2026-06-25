Baleària Canarias refuerza su plantilla con cerca de un centenar de profesionales para consolidar su estándar de servicio

Baleària Canarias ha reforzado su estructura de personal con la incorporación de cerca de un centenar de profesionales en las delegaciones y los buques que operan en el archipiélago. Además, la compañía mantiene abiertos otros 15 procesos de selección para seguir fortaleciendo sus equipos y consolidar sus estándares de calidad, seguridad y excelencia.

Este refuerzo, que se ha llevado a cabo en solo un mes de actividad en el archipiélago, responde al compromiso de la naviera para desarrollar una estructura operativa sólida y preparada para afrontar los retos actuales y futuros del transporte marítimo en Canarias. Por una parte, se han incorporado nuevos profesionales en las delegaciones con el objetivo de potenciar la atención al cliente, reforzar la operativa portuaria y acompañar el proceso de integración y crecimiento de la compañía en las islas. Por otra parte, se ha reforzado la dotación de las tripulaciones de los buques adquiridos a Armas Trasmediterránea, adecuándola a los estándares de Baleària.

Cabe recordar que, de los 1.500 empleados procedentes de Armas Trasmediterránea, 850 son profesionales vinculados a las rutas con Canarias, un equipo al que ahora se unen este centenar de incorporaciones y las tripulaciones de los cuatro buques que la naviera está sumando a las rutas con Canarias. En este sentido, la compañía reitera su intención de mantener todo el volumen de la plantilla, así como la bandera española en los buques adquiridos a Armas Trasmediterránea de acuerdo con los compromisos asumidos con la CNMC.

La compañía asume un modelo de negocio responsable, con una estrecha colaboración con las instituciones, los agentes sociales y los puertos locales, reforzando el clima de diálogo con los comités de empresa.

Baleària Canarias mantiene activas unas 15 nuevas ofertas de empleo para sus delegaciones en Canarias, especialmente orientadas a agentes de pasaje y carga para las taquillas y oficinas, comerciales, amarradores y personal vinculado a la operativa portuaria. Por otra parte, sigue incorporando perfiles técnicos, analíticos y de gestión, así como profesionales para puestos de responsabilidad en las distintas áreas corporativas. Las ofertas de empleo disponibles y el formulario de inscripción se pueden consultar en el portal de empleo online de la compañía.