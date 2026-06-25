CaixaBank y la Fundación La Caja de Canarias entregan los ‘Premios Canarias de Economía Sostenible’

La Fundación La Caja de Canarias y CaixaBank han entregado la quinta edición de los Premios Canarias de Economía Sostenible, unos galardones que distinguen proyectos que durante 2025 han destacado por su aportación a la lucha contra el cambio climático, la protección de la biodiversidad y el impulso de la economía circular en el Archipiélago.

El acto de entrega se celebró en el Centro de Iniciativas Culturales de la Fundación La Caja de Canarias (CICCA), con la presencia del director general de la entidad, Fernando Fernández, y la directora comercial de red de CaixaBank en la provincia de Las Palmas, Miriam Falcón. En esta edición se han presentado 50 candidaturas, la cifra más alta registrada hasta la fecha.

Cuatro proyectos premiados en distintas categorías

Los galardones han reconocido iniciativas empresariales en diferentes ámbitos de la sostenibilidad:

Categoría Verde

El premio ha sido para el proyecto “Agrivoltaica”, impulsado por el Grupo Félix Santiago Melián. La iniciativa combina producción fotovoltaica con actividad agrícola y destina la energía generada a la desalación de agua salobre mediante ósmosis inversa en la EDAS Las Canteras.

Categoría Azul

El reconocimiento ha recaído en “P-Demo”, de Floating Power Plant Canarias, un proyecto pionero de eólica marina flotante que incorpora almacenamiento energético en forma de hidrógeno verde, considerado el primer demostrador mundial con esta integración tecnológica.

Categoría Ciencia y Técnica Eco

El proyecto ganador ha sido “Kanara”, de Vulkania Labs. Esta empresa desarrolla una tecnología biotecnológica que permite obtener principios activos vegetales sin cultivar la planta completa, mediante cultivos celulares in vitro.

Categoría Circular

El premio ha sido para Byond y Canary Concrete (Grupo Satocan) por el proyecto “Byo Eco”, que transforma vidrio reciclado en pavimentos continuos ya aplicados en obras reales en Gran Canaria y Tenerife, con potencial de expansión.

Canarias como laboratorio de sostenibilidad

Durante el acto, el director general de la Fundación La Caja de Canarias destacó la importancia de impulsar un crecimiento sostenible en un territorio especialmente sensible por su insularidad, su ecosistema y su dependencia logística. También subrayó el aumento de participación en esta edición y el papel de la colaboración público-privada para avanzar en modelos económicos más responsables.

Desde CaixaBank, se puso en valor la consolidación de estos premios como referente en Canarias para reconocer proyectos que combinan crecimiento económico, innovación y respeto al entorno.

Un jurado formado por expertos del ámbito académico y empresarial

El jurado ha estado compuesto por representantes de universidades, organizaciones empresariales y entidades financieras, entre ellos expertos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Universidad de La Laguna, CEOE Tenerife y la Confederación Canaria de Empresarios, además de responsables de sostenibilidad de CaixaBank.