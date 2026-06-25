Ni fontanero ni electricista: estas son las FP con más salidas laborales y mejores sueldos en España en 2026

Miles de jóvenes afrontan estos días una de las decisiones más importantes de su futuro: elegir entre estudiar un grado universitario o cursar un ciclo de Formación Profesional (FP). En los últimos años, la FP ha ganado un enorme protagonismo gracias a su alta empleabilidad, los salarios que ofrecen muchas de sus especialidades y la creciente demanda de profesionales por parte de las empresas. Por ello, los expertos señalan cuáles son los ciclos con mejor sueldo y más oportunidades de empleo de cara a 2026.

La Formación Profesional atraviesa uno de sus mejores momentos en España. Con más de 1,2 millones de alumnos matriculados en el curso 2025-2026, este itinerario educativo continúa ganando terreno. Muchos expertos coinciden en que algunos ciclos formativos ofrecen hoy más oportunidades de inserción que muchos estudios universitarios.

Actualmente, los ciclos relacionados con el desarrollo de software, la administración y el ámbito sanitario son los más solicitados y los que más oportunidades ofrecen.

Las cuatro FP que más buscan las empresas

Desde Adams FP, detallan que entre las titulaciones que concentran una mayor demanda destacan especialmente los ciclos superiores vinculados a la informática. Los expertos sitúan en los primeros puestos a Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) y Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW), dos especialidades orientadas a la programación y al desarrollo de soluciones digitales.

Los profesionales que comienzan su carrera en este campo pueden situarse en franjas salariales aproximadas de entre 1.600 y 3.300 euros brutos mensuales, dependiendo de la empresa, la experiencia y el nivel de especialización.

Junto a ellas aparece los ciclos relacionados con la Administración y Finanzas, una formación muy demandada porque prácticamente cualquier organización necesita personal capaz de gestionar documentación, contabilidad, recursos humanos o procesos administrativos. Los salarios habituales oscilan entre 1.600 y 2.500 euros brutos al mes.

Estas son las FP con más salidas / Crédito: tookapic en Pixabay.

El cuarto puesto lo ocupa Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), una profesión con una elevada contratación debido al envejecimiento de la población y al crecimiento de hospitales, clínicas y residencias. En este caso, las remuneraciones suelen situarse entre 1.500 y 2.100 euros mensuales.

El crecimiento de la FP responde a varios factores. Uno de los más importantes es la elevada tasa de inserción laboral que presentan muchos de sus ciclos, especialmente en sectores donde existe escasez de profesionales.

Además, la expansión de la FP Dual, que combina formación en el aula con prácticas remuneradas en empresas, facilita que numerosos estudiantes acaben siendo contratados por las mismas organizaciones en las que realizan su aprendizaje.

En conjunto, la evolución del mercado laboral apunta a que la Formación Profesional seguirá ganando peso durante los próximos años, consolidándose como una de las vías más rápidas para acceder a empleos con alta demanda y buenas perspectivas de crecimiento profesional.