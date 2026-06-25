La Gasolina 98 más asequible está este jueves en Las Palmas de Gran Canaria a 1,369 euros el litro

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Las Palmas para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, donde la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS de Avenida Escaleritas 112 tiene la Gasolina 98 a 1,369€ el litro. También puedes optar por la estación SANTANA DOMINGUEZ, de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, con la Gasolina 98 a 1,385€ el litro.

Hoy, jueves 25 de junio, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas se encuentra en la isla de Gran Canaria, en Telde, en la estación de servicio DISA LA PARDILLA, Autopista GC-1 km 8, donde la Gasolina 95 está a 1,249€ el litro. La estación DISA BOCABARRANCO de Telde en la isla de Gran Canaria, Calle Alegría 35, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 1,249€ el litro.

Para el diésel más asequible en Las Palmas hay que irse hasta Puerto del Rosario, en la isla de Fuerteventura. Allí, la estación PCAN GIL de Calle Almirante Lallermand, 31, tiene el gasoil a 1,318€ el litro. En Puerto del Rosario, Fuerteventura, la estación de servicio MERCASOSA, Calle Profesor Juan Tadeo Cabrera 20, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 1,319€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este jueves en Gran Canaria

El Gasóleo A más barato de Gran Canaria está en la estación de servicio PLENERGY de AVENIDA CARLOS V, 109 en el municipio de Ingenio a 1,329€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX de CALLE ANTONIO BENITEZ GALINDO, 99 en Ingenio a 1,329€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Gran Canaria se encuentra en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, en la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS en Avenida Escaleritas 112, a 1,369€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación SANTANA DOMINGUEZ en CALLE AYAGAURES, 3 de Las Palmas de Gran Canaria a 1,385€ el litro.

La estación DISA LA PARDILLA de Autopista GC-1 km 8 en el municipio de Telde es la más barata de Gran Canaria para la Gasolina 95, a 1,249€ el litro, seguida por la estación DISA BOCABARRANCO de Calle Alegría 35 del municipio de Telde a 1,249€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Lanzarote

Para la Gasolina 98 más barata de Lanzarote hay que ir hasta Tías, Carretera LZ-2 Arrecife - Yaiza km 6,7, a la gasolinera SPL, donde el litro está a 1,449€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Tías, Carretera LZ-2 Arrecife - Yaiza km 6,7, en la SPL, que está a 1,449€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Lanzarote de hoy jueves 25 de junio, está en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación PLENERGY, donde está a 1,317€ el litro. La otra opción está en Arrecife, CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, a 1,317€ el litro en la estación PLENERGY.

El gasoil más barato lo encontraremos en Arrecife, en la estación PLENERGY en CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde el diésel está a 1,357€ el litro. La segunda mejor opción está en Arrecife, a 1,357€ el litro en PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N.

La gasolina más barata de este jueves en Fuerteventura

El gasoil más barato lo encontraremos en Puerto del Rosario, en la estación PCAN GIL en Calle Almirante Lallermand, 31, donde el diésel está a 1,318€ el litro. La segunda mejor opción está en Puerto del Rosario, a 1,319€ el litro en MERCASOSA en Calle Profesor Juan Tadeo Cabrera 20.

Para la Gasolina 98 más barata de Fuerteventura hay que ir hasta Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, a la gasolinera SANTANA DOMINGUEZ, donde el litro está a 1,395€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Pájara, Poligono Puerto Morro Jable, en la H2GO MORRO JABLE, que está a 1,449€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Fuerteventura de hoy jueves 25 de junio, está en Antigua, CALLE JANANA, 46, en la estación PETROPRIX, donde está a 1,269€ el litro. La otra opción está en Antigua, CALLE REAL, 22, a 1,269€ el litro en la estación PLENERGY.

La gasolina más barata de este jueves en Las Palmas de Gran Canaria

La estación PLENERGY es la más barata de Las Palmas de Gran Canaria para la Gasolina 95 de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, a 1,259€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación PETROPRIX a 1,259€ el litro en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria) de este jueves 25 de junio está en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ a 1,330€ el litro de diésel en CALLE AYAGAURES, 3. La segunda opción más barata es la estación H2EXAGON LAS TORRES a 1,335€ el litro de Gasóleo A en CALLE ARRECIFE, 33.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación H2EXAGON ESCALERITAS de Avenida Escaleritas 112 es la que tiene más barato el litro en Las Palmas de Gran Canaria, a 1,369€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación SANTANA DOMINGUEZ en CALLE AYAGAURES, 3 a 1,385€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Telde

El diésel más barato está en PETROPRIX, a 1,349€ el litro, situada en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación DISA EL GORO que ofrece el gasoil a 1,349€ el litro en Gasóleo A en CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20.

La Gasolina 95 más barata de hoy, jueves 25 de junio, está en la estación de servicio DISA LA PARDILLA de Autopista GC-1 km 8 a 1,249€ el litro de Gasolina 95, situada en Telde. La estación de servicio DISA BOCABARRANCO de Calle Alegría 35 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,249€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Telde está a 1,390€ el litro, en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La estación H2EXAGON JINAMAR ofrece la segunda mejor opción, a 1,394€ el litro, en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10.

¿Cuál es la gasolinera más barata cerca de ti? ¿Cómo saber dónde está más barata la gasolina? Entre a nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas, donde te indicamos las estaciones de servicio más baratas de cada municipio de tu isla para ahorrar en cada repostaje.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [25/06/2026 8:30:25]