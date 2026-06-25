El Ibex recupera los 19.400 puntos con el petróleo ya en niveles previos a la crisis de Oriente Próximo

La bolsa española avanza un 0,1% en la apertura mientras el barril de Brent se sitúa por debajo de los 73 dólares tras la distensión entre Washington y Teherán. ACS lidera las subidas y Solaria cae más de un 1%.

La bolsa española ha arrancado la sesión de este jueves con ligeras ganancias y ha recuperado la cota de los 19.400 puntos, en una jornada marcada de nuevo por la evolución del petróleo, cuyos precios han regresado a niveles previos al estallido de la crisis entre Estados Unidos, Israel e Irán.

El Ibex 35 avanzaba un 0,1% en los primeros compases de la negociación y se situaba en los 19.409 puntos, apoyado por la moderación del crudo y por un contexto macroeconómico que sigue mostrando la resistencia de la economía española.

El barril de Brent, de referencia en Europa, caía alrededor de un 1,6% y se negociaba en el entorno de los 72,6 dólares, mientras que el West Texas estadounidense descendía un 1,2%, hasta los 69,5 dólares. La corrección del petróleo se ha acelerado durante las últimas semanas a medida que avanzan las negociaciones entre Washington y Teherán para poner fin al conflicto, después de que el Brent llegara a superar los 126 dólares a finales de abril.

En el plano macroeconómico, el Instituto Nacional de Estadística confirmó que la economía española creció un 0,6% en el primer trimestre del año, dos décimas menos que en el trimestre precedente. El avance se sustentó principalmente en la demanda interna, mientras que la aportación del sector exterior fue más limitada.

Además, los precios industriales aumentaron un 10,5% en mayo respecto al mismo mes del año anterior, el mayor incremento interanual desde finales de 2022, impulsados principalmente por el encarecimiento de la energía.

Entre las cotizadas, Arteche comunicó el cierre de una colocación acelerada de acciones por valor de 100 millones de euros dirigida a inversores cualificados, una operación equivalente al 1,77% de su capital social.

Por su parte, Audax anunció su intención de lanzar una oferta pública de adquisición voluntaria sobre la energética noruega Elmera por unos 404 millones de euros.

La agenda empresarial de la jornada también incluye la junta general de Faes Farma, en la que se votará el reparto de un dividendo complementario de 0,087 euros brutos por acción, mientras que Gestamp abonará el próximo 2 de julio un dividendo complementario de 0,0412 euros por título.

En el selectivo español, ACS lideraba las ganancias en la apertura con un avance cercano al 1%, seguida de Indra e IAG. En el lado contrario se situaban Solaria, que cedía más de un 1%, junto a Telefónica y Ferrovial.

El resto de bolsas europeas mostraba un comportamiento dispar. Fráncfort avanzaba alrededor de un 0,4% y Milán sumaba un 0,3%, mientras que París se mantenía prácticamente plana y Londres registraba ligeros descensos.

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En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a diez años descendía hasta el 3,34%, mientras que el euro retrocedía frente al dólar y se intercambiaba a 1,135 dólares.