Dos de cada tres españoles cree que las pensiones serán pronto un problema para la economía

El 68% de los españoles, más de dos tercios, considera que el pago de las pensiones se convertirá pronto en un "problema importante para la economía". Esta es una de las principales conclusiones de la Encuesta Funcas 2026 sobre Pensiones y Educación Financiera, presentada este jueves por la investigadora Elisa Chuliá. Entre los españoles que comparten esa percepción, además, el 70% considera que la peor parte del problema deberán asumirlo las generaciones jóvenes.

A tenor de los resultados de la investigación, la población española está relativamente concienciada sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Dicha percepción, según Funcas, convive con una amplia desconfianza sobre la eficacia de las reformas realizadas hasta ahora y con un escaso respaldo a posibles nuevas medidas.

Los jóvenes encabezan la preocupación

Si se realiza la segregación por edades de los resultados, la percepción de que el pago de las pensiones supondrá un problema a futuro es más elevada entre la población joven, alineándose la concienciación con la responsabilidad de recibir el impacto. Alrededor de tres cuartas partes de los encuestados entre 18 y 45 años comparten la tesis planteada, mientras que en el tramo de 46 a 60 años el porcentaje desciende al 67%. Más allá, los mayores de dicha edad registran un porcentaje del 53%.

Por otra parte, ocho de cada diez personas no jubiladas (79%) consideran que las reformas efectuadas hasta ahora no serán suficientes para asegurar el pago de la pensión que recibirán cuando se jubilen. La desconfianza alcanza el 90% entre quienes tienen entre 31 y 45 años. Además, el 93% cree que el sistema volverá a reformarse antes de su jubilación, una percepción que también comparten dos de cada tres mayores de 60 años.

También asumirán el golpe

Pasando a la parte en que se analiza cual será el grupo poblacional más perjudicado por la problemática, el 70% de los encuestados señala que serán los jóvenes. El 17%, por otra parte, consideran que los más agraviados serán los mayores. Incluso entre los mayores de 60 años y entre quienes ya cobran una pensión de jubilación predomina la opinión de que serán las generaciones más jóvenes las que sufrirán en mayor medida las consecuencias.

"La conclusión que permiten extraer los datos da que pensar: a juicio de la mayoría de la población, los jóvenes, a los que, en general, ya se les considera peor posicionados en términos económicos, van a sufrir principalmente los perjuicios del problema de las pensiones", ha señalado Chuliá.

Miedo a que no alcance

Los futuros perceptores de pensiones se muestran también preocupados por la sostenibilidad de las mismas. En torno a dos tercios de las personas activas mayores de 30 años (68%) afirman estar preocupadas porque su pensión no les alcance para vivir "sin aprietos", una inquietud que aumenta con la edad y que alcanza su nivel más elevado entre las mujeres mayores de 60 años que todavía no se han jubilado.

Pese a esa preocupación por la sostenibilidad del sistema, la encuesta detecta una "molicie reformista" entre la sociedad española. Aunque las medidas dirigidas a aumentar los ingresos del sistema reciben un mayor respaldo que aquellas que implican prolongar la vida laboral, en todos los casos predominan las personas que rechazan las reformas planteadas.

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La propuesta que suscita un mayor rechazo es elevar progresivamente la edad de jubilación hasta los 70 años, una medida a la que se opone más del 80% de los encuestados en todos los grupos analizados. También recibe un amplio rechazo aumentar el número de años necesarios para acceder a una pensión contributiva, mientras que la creación de un impuesto específico para financiar las pensiones o el incremento de las cotizaciones sociales generan igualmente una oposición mayoritaria, aunque menos intensa.