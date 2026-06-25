La UE no prohibirá vender o alquilar viviendas con baja eficiencia

La Unión Europea no prohibirá vender ni alquilar viviendas con baja calificación energética. La idea de que los inmuebles con etiquetas E, F o G quedarán fuera del mercado a partir de 2030 o 2033 es errónea, según la información difundida por la Representación de la Comisión Europea en España.

La Directiva Europea de Eficiencia Energética de los Edificios busca reducir el consumo energético y avanzar hacia un parque inmobiliario descarbonizado en 2050, pero no impone a los propietarios particulares la obligación de reformar sus viviendas para poder venderlas o alquilarlas.

Qué hay de cierto en el mensaje que circula

En los últimos meses se ha extendido en algunos medios y redes sociales la idea de que la UE bloqueará la compraventa o el alquiler de viviendas con las peores etiquetas energéticas.

La confusión afecta especialmente a los inmuebles con calificación E, F y G, que son los menos eficientes desde el punto de vista energético.

Sin embargo, la directiva europea no establece una prohibición general para estas viviendas residenciales. Tampoco fija un estándar mínimo obligatorio que condicione su venta o alquiler.

Lo que sí exige Bruselas a los países

La norma europea sí marca objetivos de reducción del consumo medio de energía en el sector residencial. Cada Estado miembro deberá diseñar su propia hoja de ruta para rebajar ese consumo un 16% de aquí a 2030 y entre un 20% y un 22% en 2035.

Además, al menos el 55% de esa reducción deberá proceder de la mejora de los edificios menos eficientes.

La clave está en que Bruselas fija el objetivo general, pero deja margen a cada país para decidir cómo alcanzarlo, qué medidas aplicar y sobre qué edificios actuar.

No habrá obligación directa para propietarios individuales

Uno de los puntos más relevantes es que la directiva no contempla obligaciones automáticas de renovación para propietarios particulares.

Esto significa que un propietario no tendrá que reformar obligatoriamente su vivienda solo por tener una etiqueta energética baja para poder venderla o alquilarla.

La norma pretende incentivar la rehabilitación energética, facilitar herramientas a los Estados miembros y acelerar la modernización de los edificios menos eficientes, pero no mediante una prohibición directa sobre las operaciones inmobiliarias residenciales.

La diferencia con los edificios no residenciales

Donde sí hay exigencias más concretas es en los edificios no residenciales. En este caso, la directiva prevé estándares mínimos de eficiencia energética.

El objetivo es que el 16% de los edificios no residenciales menos eficientes sean renovados de aquí a 2030 y el 26% en 2033.

Aun así, los Estados miembros podrán establecer excepciones para determinados inmuebles, como edificios históricos o de uso turístico.

Qué cambia realmente para la vivienda

La directiva europea empuja a los países a acelerar la renovación energética de sus edificios, pero no convierte en ilegal la venta o el alquiler de viviendas con baja calificación.

El objetivo final es que el parque inmobiliario europeo sea más eficiente y sostenible de cara a 2050, con medidas adaptadas a la realidad de cada Estado.

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La consecuencia más inmediata no será una prohibición general, sino una mayor presión para rehabilitar edificios, mejorar el aislamiento, reducir el consumo energético y orientar ayudas públicas hacia las viviendas menos eficientes.