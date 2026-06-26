Hacienda está enviando cartas a miles de propietarios por los alquileres declarados en la Renta a pocos días de que acabe la Campaña 2026: los afectados tienen poco tiempo de reacción

A pocos días de que finalice la Campaña de la Renta 2026, miles de contribuyentes tendrán que revisar y modificar su declaración. Hacienda ha enviado más de 50.000 cartas de rectificación para corregir este fallo, una situación que deja a los afectados con muy poco margen de reacción antes de que termine el plazo.

Los afectados deben saber que esto no implica automáticamente una sanción o una inspección. Las cartas son documentos informativos que Hacienda envía cuando detecta posibles discrepancias en la declaración. Ahora, la Agencia Tributaria avisa a los propietarios de viviendas alquiladas.

El Fisco busca con el envío de estas cartas que el contribuyente revise su declaración y si es necesario, la corrija voluntariamente antes de que se abra un procedimiento de comprobación.

Por qué Hacienda envía estas cartas

La Agencia Tributaria cruza información procedente de múltiples fuentes para detectar posibles irregularidades. Entre ellas figuran los registros de fianzas depositadas en las comunidades autónomas, los datos facilitados por plataformas de alquiler turístico, los consumos de suministros o incluso las deducciones por alquiler que aplican los propios inquilinos en sus declaraciones.

Además, Hacienda presta especial atención a quienes aplican reducciones fiscales reservadas para alquileres destinados a vivienda habitual, pero que en realidad corresponden a arrendamientos de temporada o turísticos.

También revisa con detalle los gastos deducidos por los propietarios, especialmente cuando considera que se han incluido obras de mejora como si fueran simples reparaciones, lo que puede alterar el rendimiento declarado.

Los propietarios de alquileres de locales son los principales afectados

Estas notificaciones han sido enviadas a los propietarios de locales alquilados, después de que la Agencia Tributaria detectara un error que eliminaba de la declaración determinados gastos deducibles relacionados con el arrendamiento de estos inmuebles. Se trata de un fallo importante, ya que esos importes son esenciales para calcular correctamente el rendimiento neto del alquiler.

Al desaparecer estos gastos de la Declaración de la Renta, aumenta la base imponible sobre la que se calcula el IRPF, lo que puede modificar por completo el resultado del borrador, haciendo que el contribuyente tenga que pagar más impuestos o reciba una devolución inferior a la que le corresponde.

Ignorar el aviso cuando realmente existen irregularidades puede acabar en una comprobación formal por parte de Hacienda. En ese caso, además de reclamar el impuesto pendiente, la Administración podría exigir intereses de demora e imponer sanciones que oscilan entre el 50% y el 150% de la cuota dejada de ingresar, dependiendo de las circunstancias del expediente.