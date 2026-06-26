Las Palmas: las gasolineras más económicas para llenar el depósito este viernes 26 de junio

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Las Palmas.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Las Palmas, la estación de la isla de Gran Canaria, Calle Alegría 2 del municipio de Telde es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 1,200€. La segunda opción más económica de la provincia está en Ingenio, en la isla de Gran Canaria, estación PLENERGY de AVENIDA CARLOS V, 109, donde la Gasolina 95 está a 1,239€ el litro.

El gasoil más barato de la provincia de Las Palmas lo puedes encontrar en Antigua, isla de Fuerteventura, estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46. Allí tiene un precio de 1,289€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio PLENERGY en Antigua, isla de Fuerteventura, CALLE REAL, 22, donde el precio del Gasóleo A es de 1,289€ el litro.

Para llenar tu vehículo hoy, viernes 26 de junio, con Gasolina 98, la estación OCÉANO de Telde en la isla de Gran Canaria, Calle Alegría 2, es la mejor opción de la provincia de Las Palmas. La Gasolina 98 está a 1,330€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Las Palmas de Gran Canaria, isla de Gran Canaria, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35. Allí, la estación CANARY OIL, S.L. tiene la Gasolina 98 a 1,349€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Gran Canaria

La Gasolina 95 más barata en Gran Canaria de hoy viernes 26 de junio, está en Telde, Calle Alegría 2, en la estación OCÉANO, donde está a 1,200€ el litro. La otra opción está en Ingenio, AVENIDA CARLOS V, 109, a 1,239€ el litro en la estación PLENERGY.

Para la Gasolina 98 más barata de Gran Canaria hay que ir hasta Telde, Calle Alegría 2, a la gasolinera OCÉANO, donde el litro está a 1,330€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, en la CANARY OIL, S.L., que está a 1,349€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Las Palmas de Gran Canaria, en la estación PLENERGY en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, donde el diésel está a 1,299€ el litro. La segunda mejor opción está en Las Palmas de Gran Canaria, a 1,299€ el litro en PETROPRIX en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La gasolina más barata de este viernes en Lanzarote

Lanzarote tiene hoy, viernes 26 de junio, la Gasolina 95 más barata en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación de servicio PLENERGY a 1,317€ el litro. La segunda más económica de la isla de Lanzarote estaría en Arrecife, PLENERGY, en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde el litro está a 1,317€.

La estación de SPL en Tías, Carretera LZ-2 Arrecife - Yaiza km 6,7, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Lanzarote, a 1,449€ el litro. Otra opción está en Tías, Carretera LZ-2 Arrecife - Yaiza km 6,7, en la estación SPL a 1,449€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Lanzarote, la estación de servicio PLENERGY de Arrecife en CALLE LEON Y CASTILLO, 139 tiene un precio de 1,357€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Fuerteventura

Para llenar el tanque hoy viernes 26 de junio con Gasolina 95 al mejor precio en Fuerteventura, hay que ir hasta Antigua, CALLE JANANA, 46 a la estación de servicio PETROPRIX para llenar el tanque por 1,249€ el litro. Otra opción sería ir hasta Antigua, a CALLE REAL, 22, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,249€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Fuerteventura se encuentra hoy en Antigua, estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46, donde sale a 1,289€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Antigua, estación de PLENERGY en CALLE REAL, 22, donde se puede encontrar el gasoil a 1,289€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Fuerteventura, la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de Tuineje tiene el carburante Gasolina 98 a 1,395€ el litro en Avenida Paseo La Libertad. En Pájara, Avenida de Jandía 2, la estación de servicio SHELL JANDIA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,439€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Las Palmas de Gran Canaria

La estación PLENERGY del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 ofrece hoy, viernes 26 de junio, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio PETROPRIX, que ofrece el mismo carburante a 1,249€ el litro en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La estación de servicio PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 ofrece el gasoil a 1,299€ el litro, siendo el diésel más barato de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que se puede conseguir a 1,299€ el litro en la estación PETROPRIX en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

Para la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria habrá que ir a la estación CANARY OIL, S.L., en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, donde encontrarás a 1,349€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera H2EXAGON ESCALERITAS también ofrece la Gasolina 98 a 1,369€ el litro en Avenida Escaleritas 112.

La gasolina más barata de este viernes en Telde

Para la Gasolina 98 más barata de Telde habrá que ir a la estación OCÉANO, en Calle Alegría 2, donde encontrarás a 1,330€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera CANARY OIL, S.L. también ofrece la Gasolina 98 a 1,349€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 ofrece el gasoil a 1,299€ el litro, siendo el diésel más barato de Telde, mientras que se puede conseguir a 1,320€ el litro en la estación OCÉANO en Calle Alegría 2.

La estación OCÉANO del municipio de Telde en Calle Alegría 2 ofrece hoy, viernes 26 de junio, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio DISA LA PARDILLA, que ofrece el mismo carburante a 1,249€ el litro en Autopista GC-1 km 8.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [26/06/2026 8:06:32]