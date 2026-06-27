Ahorra en tu repostaje: consulta los precios más bajos de gasolina y gasoil en Las Palmas para hoy sábado

En la provincia de Las Palmas los mejores precios de carburante de hoy, sábado 27 de junio, son los siguientes.

En la provincia de Las Palmas encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Gran Canaria, en Telde, Calle Alegría 2, con la Gasolina 98 a 1,330€ el litro en la estación de servicio OCÉANO. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la CANARY OIL, S.L. de la isla de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, con un precio de 1,349€ el litro de Gasolina 98.

Para el gasoil más barato en Las Palmas hay que ir a la estación PETROPRIX de Antigua, CALLE JANANA, 46, en la isla de Fuerteventura, con el Gasóleo A a 1,269€ el litro. La segunda opción más barata es a 1,269€ el litro en la estación de servicio PLENERGY de Antigua, CALLE REAL, 22, en la isla de Fuerteventura.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas habrá que ir a Telde, en la isla de Gran Canaria, Calle Alegría 2, donde la gasolinera OCÉANO tiene la Gasolina 95 a 1,200€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación PLENERGY de Ingenio, AVENIDA CARLOS V, 109 en la isla de Gran Canaria, con el litro de Gasolina 95 a 1,239€.

La gasolina más barata de este sábado en Gran Canaria

El Gasóleo A más barato de Gran Canaria está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria a 1,289€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 en Las Palmas de Gran Canaria a 1,289€ el litro de Gasóleo A.

La estación OCÉANO de Calle Alegría 2 en el municipio de Telde es la más barata de Gran Canaria para la Gasolina 95, a 1,200€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de AVENIDA CARLOS V, 109 del municipio de Ingenio a 1,239€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Gran Canaria se encuentra en el municipio de Telde, en la estación de servicio OCÉANO en Calle Alegría 2, a 1,330€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CANARY OIL, S.L. en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 de Las Palmas de Gran Canaria a 1,349€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Lanzarote

El gasoil al mejor precio de Lanzarote se encuentra hoy en Arrecife, estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde sale a 1,357€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Arrecife, estación de PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde se puede encontrar el gasoil a 1,357€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Lanzarote, la estación de servicio SPL de Tías tiene el carburante Gasolina 98 a 1,449€ el litro en Carretera LZ-2 Arrecife - Yaiza km 6,7. En Tías, Carretera LZ-2 Arrecife - Yaiza km 6,7, la estación de servicio SPL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,449€ el litro.

Para llenar el tanque hoy sábado 27 de junio con Gasolina 95 al mejor precio en Lanzarote, hay que ir hasta Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139 a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,317€ el litro. Otra opción sería ir hasta Arrecife, a CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,317€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Fuerteventura

El gasoil más barato lo encontraremos en Antigua, en la estación PETROPRIX en CALLE JANANA, 46, donde el diésel está a 1,269€ el litro. La segunda mejor opción está en Antigua, a 1,269€ el litro en PLENERGY en CALLE REAL, 22.

Para la Gasolina 98 más barata de Fuerteventura hay que ir hasta Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, a la gasolinera SANTANA DOMINGUEZ, donde el litro está a 1,395€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Pájara, Avenida de Jandía 2, en la SHELL JANDIA, que está a 1,439€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Fuerteventura de hoy sábado 27 de junio, está en Antigua, CALLE JANANA, 46, en la estación PETROPRIX, donde está a 1,249€ el litro. La otra opción está en Antigua, CALLE REAL, 22, a 1,249€ el litro en la estación PLENERGY.

La gasolina más barata de este sábado en Las Palmas de Gran Canaria

La Gasolina 95 más barata de hoy, sábado 27 de junio, está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 a 1,249€ el litro de Gasolina 95, situada en Las Palmas de Gran Canaria. La estación de servicio PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,249€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria está a 1,349€ el litro, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La estación H2EXAGON ESCALERITAS ofrece la segunda mejor opción, a 1,359€ el litro, en Avenida Escaleritas 112.

El diésel más barato está en PLENERGY, a 1,289€ el litro, situada en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX que ofrece el gasoil a 1,289€ el litro en Gasóleo A en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La gasolina más barata de este sábado en Telde

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Telde está a 1,330€ el litro, en Calle Alegría 2 en la estación de servicio OCÉANO. La estación CANARY OIL, S.L. ofrece la segunda mejor opción, a 1,349€ el litro, en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

El diésel más barato está en PETROPRIX, a 1,299€ el litro, situada en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. que ofrece el gasoil a 1,299€ el litro en Gasóleo A en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

La Gasolina 95 más barata de hoy, sábado 27 de junio, está en la estación de servicio OCÉANO de Calle Alegría 2 a 1,200€ el litro de Gasolina 95, situada en Telde. La estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,249€ el litro.

¿Cuál es la gasolinera más barata cerca de ti? ¿Cómo saber dónde está más barata la gasolina? Entre a nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas, donde te indicamos las estaciones de servicio más baratas de cada municipio de tu isla para ahorrar en cada repostaje.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [27/06/2026 8:08:40]