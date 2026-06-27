Alejandra Ruiz, portavoz de Ryanair en España: «Si suben las tasas, habrá nuevos recortes en Canarias»

Ryanair asegura que el encarecimiento del combustible no le afecta de forma significativa por su política de cobertura, pero atribuye los recortes de rutas y asientos en España y Canarias a la subida de las tasas de Aena, que, según la compañía, resta competitividad y condiciona la recuperación de conectividad a una bajada de los costes aeroportuarios.

¿Cómo afronta Ryanair el encarecimiento de los combustibles en el contexto internacional actual?

Ryanair no se está viendo afectada en el corto y medio plazo por la subida del precio del combustible porque mantiene una política de cobertura muy conservadora. Tenemos cubierto el 80% del combustible hasta finales de marzo del próximo año, a 67 dólares el barril. Eso nos protege mucho frente a las perturbaciones que se producen en este tipo de crisis. Es cierto que el 20% restante sí se ha visto afectado y hemos llegado a pagar el doble, pero ahora mismo vemos síntomas positivos de recuperación. Además, muchos competidores han estado más expuestos, bien porque tenían coberturas menores o plazos más cortos. Eso les ha obligado a recortar rutas o incrementar precios. En nuestro caso, nos ha hecho más fuertes porque hemos podido contener las tarifas y no hemos tenido que subirlas.

Por lo tanto, ¿se mantendrán las mismas tarifas?

En el último trimestre -abril, mayo y junio- es probable que las tarifas hayan bajado con respecto al año pasado. Para la temporada alta de verano pensábamos inicialmente que podrían subir ligeramente, pero por ahora vemos que se mantendrán en términos planos respecto al año anterior. También hubo un momento de incertidumbre por una posible falta de suministro, pero recientemente los proveedores han asegurado el abastecimiento para todo el verano en Europa. Aunque, eso sí, hemos observado que la ventana de reserva se ha acortado y los viajeros esperan más y reservan más cerca de la fecha del viaje. Aun así, poco a poco se está notando una vuelta a la normalidad.

¿Y, el incremento de las tasas de Aena se trasladará también al precio de los billetes?

No, pero no nos quedó más remedio que empezar a recortar rutas en la temporada de verano de 2025, después en invierno y también en la actual temporada de verano de 2026. Aena subió las tasas un 4,5% en 2024 y, en marzo de 2026 un 6,5%. Fue con esas subidas cuando Ryanair empezó a recortar capacidad. Antes de que se aprobara ese incremento ya avisamos del problema de competitividad que suponía para los aeropuertos regionales españoles. En total hemos reducido tres millones de asientos en España. Mientras, muchos destinos están haciendo lo contrario que España: bajan los costes de acceso, reducen tasas aeroportuarias, eliminan impuestos a la aviación o rebajan tasas de control aéreo. Por eso estamos moviendo capacidad hacia destinos donde podemos crecer de forma más rentable y donde los costes se están reduciendo.

«Estamos moviendo capacidad hacia destinos donde podemos crecer de forma más rentable»

Explique el caso concreto del Archipiélago.

En Canarias la situación es distinta porque es un destino turístico líder y con una proyección internacional muy potente. Pero hay factores que pueden restarle competitividad en un contexto de subida de tasas. La posición geográfica hace que muchas rutas sean más largas y, por tanto, más costosas para las aerolíneas. Además del combustible, el sistema europeo de comercio de emisiones (ETS), perjudica especialmente a destinos como Canarias porque solo se aplica a vuelos intracomunitarios. Por ejemplo, un vuelo de Cracovia a Gran Canaria paga alrededor de 17,50 euros por pasajero solo por este impuesto, es decir, unos 35 euros ida y vuelta. En cambio, un vuelo de Cracovia a Marrakech no lo paga.

¿Cómo afecta el cierre de rutas a la operativa de este verano en las Islas?

Este verano, si lo comparamos con el anterior, se pierden 12 rutas. En total, en la Islas se han perdido 25 rutas y 600.000 asientos, lo que equivale a una reducción de capacidad del 6%, a raíz del aumento de las tasas de Aena. En Canarias cerramos Tenerife Norte este invierno, donde todas las rutas eran domésticas, y también se han reducido rutas en el resto de aeropuertos. Gran Canaria ha sido uno de los más afectados, con una pérdida de capacidad del 12%, principalmente en rutas nacionales.

¿Le parece acertado el cierre de su base en Tenerife Norte?

A nivel compañía no nos afecta porque no eliminamos capacidad global, sino que la movemos a otros destinos. En concreto a Italia, Albania, Eslovaquia, Marruecos, Hungría o Suecia. En esos destinos hemos podido obtener un mayor rendimiento.

¿Preocupa la desaceleración en la llegada de turistas a Canarias?

A Ryanair no le preocupa esta situación como aerolínea, porque tenemos mucho espacio para crecer en Europa. Pero sí creemos que debería preocupar a los destinos que están perdiendo competitividad frente a otros países. Canarias tiene un producto turístico muy potente y, con unos costes adecuados, podría seguir creciendo y consolidar mercados ya maduros, además de captar otros emergentes. Por eso insistimos tanto en proteger la competitividad. Mientras en España aumentan los costes por la subida de tasas, en otros destinos competidores ocurre lo contrario. Estamos creciendo mucho en verano en Marruecos (11%); en la Italia regional (9%); y en Albania (60%), donde hemos pasando de cero a cinco millones de pasajeros en tres años.

«A las Islas debe preocuparle la pérdida de competitividad frente a otros países»

¿Se pueden esperar recortes de la oferta para el próximo invierno?

Si bajan las tasas, podremos empezar a recuperar conectividad perdida e incluso plantear planes de crecimiento. Si suben, lamentablemente es casi una garantía que volverá a haber recortes este invierno.

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¿Cómo impacta la subida de tasas en los beneficios de Ryanair?

No hacemos el cálculo en términos de cuánto se reducirían los beneficios si siguiéramos operando igual. Lo analizamos según qué podemos conseguir en otros aeropuertos o destinos donde se están reduciendo los costes. En esta línea, buscamos seguir creciendo con la flota y la capacidad que tenemos, minimizando el impacto de unas subidas de tasas que son perjudiciales para los costes. Para lograrlo, movemos capacidad hacia mercados donde podemos operar de forma más rentable.