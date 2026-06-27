Tecnología canaria para evitar paradas millonarias en la industria

Evitar la pérdida de miles de euros al día a las empresas. En esta misión se encuentra la start-up canaria Alternative Circuits, que ha encontrado su espacio en un ámbito tan especializado como estratégico: la reparación electrónica avanzada. La empresa, nacida como spin-off universitaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc) desarrolla sistemas propios para acelerar los procesos de diagnóstico y reparación de componentes electrónicos complejos. En otras palabras, tecnología hecha en las Islas para reparar antes, alargar la vida de los equipos y evitar paradas en la producción.

«Buena parte de nuestros clientes acude a nosotros para reparar la electrónica de aerogeneradores y otros equipos vinculados a parques eólicos», explica Aurelio Vega, fundador de la start-up. La empresa comenzó su actividad a finales de 2023 y cuenta actualmente con una plantilla de seis personas. Su equipo está formado por perfiles técnicos, principalmente ingenieros industriales, ingenieros de telecomunicaciones e informáticos. Desde esa base, Alternative Circuits ha diseñado un producto que combina hardware, software e inteligencia artificial para intervenir en un sector donde el tiempo puede marcar la diferencia entre mantener una instalación operativa o asumir pérdidas económicas elevadas.

Su actividad se centra en el diseño, fabricación, verificación y reparación de sistemas electrónicos industriales. No trabajan con electrónica de consumo, como electrodomésticos o pequeños aparatos domésticos, sino con equipos más complejos, vinculados a procesos productivos, energéticos o de investigación. Entre sus clientes figuran empresas relacionadas con el mantenimiento de parques eólicos, compañías de envasado y entidades tecnológicas o científicas. También han colaborado con organismos como el Instituto de Astrofísica de Canarias o el Gran Telescopio Canarias.

La reparación, en este ámbito, no es solo una alternativa más barata a la sustitución. En muchos casos, «es la única salida posible», explica Vega. El especialista recuerda que numerosos fabricantes dejan de dar soporte a sus equipos a partir de los diez años y que, además, determinadas electrónicas dejan de producirse. Cuando esto ocurre, si una instalación sigue funcionando pero sufre una avería, «la reparación se convierte en una necesidad para evitar que la actividad se detenga», anota.

El ejemplo más evidente está en el sector eólico. Si un aerogenerador continúa operativo pero una avería electrónica lo deja fuera de servicio y el fabricante ya no ofrece asistencia, la única opción viable pasa por recuperar ese componente. En estos casos, el coste no se mide solo en la reparación, sino en el tiempo que la máquina permanece parada. Según detalla Aurelio Vega, un aerogenerador puede dejar de producir entre 5.000 y 10.000 euros al mes si está inactivo. En otros entornos industriales, «detener una línea de producción puede suponer pérdidas de miles de euros al día».

Incorporar la IA

La compañía utiliza, además, inteligencia artificial en dos niveles. Por un lado, como herramienta interna de apoyo en programación, redacción de proyectos y gestión empresarial. Por otro, como parte de sus propios desarrollos tecnológicos. En este segundo caso, la IA está diseñada específicamente para el reconocimiento de sistemas electrónicos y para tareas como la localización de componentes, procesos que de forma manual pueden requerir una gran cantidad de horas.

«Somos usuarios de inteligencia artificial, pero también desarrolladores», resume el fundador. Su visión de esta tecnología es eminentemente práctica: permite ganar eficiencia, reducir tiempos y liberar al personal técnico de tareas repetitivas, sin eliminar la necesidad de conocimiento especializado. En un sector donde cada placa, componente o sistema puede tener características distintas, la experiencia humana continúa siendo decisiva.

Internacionalización

Aunque su origen está en Canarias, la compañía ya trabaja también con clientes en la Península. Su objetivo más inmediato es consolidarse en ambos mercados antes de dar el salto internacional. Para ello, la empresa considera clave contar con un producto más estructurado, certificado y homologado, un paso que prevé afrontar en el próximo año o año y medio.

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En esa estrategia de crecimiento ha sido relevante la colaboración con Proexca, especialmente en acciones de promoción exterior. La start-up participó recientemente en el South Summit, una feria que le permitió ganar visibilidad, buscar financiación y establecer contactos con posibles clientes e inversores.