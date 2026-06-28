Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, lo confirma: "Los trabajadores con más de 38 años y 3 meses cotizados podrán jubilarse a los 65 años"

La edad de jubilación en España no depende únicamente de los años que tenga un trabajador. Lo más importante es el historial de cotización acumulado durante la vida laboral, hasta el punto de que dos trabajadores nacidos el mismo día pueden verse obligados a retirarse en fechas diferentes. Así lo recuerda Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, quien ha explicado en un vídeo divulgativo cómo influyen los años cotizados en el acceso a la pensión.

Su mensaje pone el foco en una circunstancia que muchos trabajadores desconocen, no alcanzar el periodo mínimo exigido puede retrasar la jubilación ordinaria casi dos años o si se decide dejar de trabajar antes, dar lugar a reducciones en la prestación.

La barrera de los 38 años y 3 meses cotizados

Según explica Muñoz, la normativa vigente establece un umbral muy concreto. Quienes acrediten más de 38 años y 3 meses de cotización podrán acceder a la jubilación ordinaria a los 65 años.

Sin embargo, quienes no alcancen esa cifra tendrán que esperar hasta cumplir 66 años y 10 meses para retirarse sin aplicar las condiciones asociadas a una jubilación anticipada. En otras palabras, unos pocos meses de cotización pueden cambiar por completo la fecha en la que un trabajador puede abandonar el mercado laboral con derecho a la pensión ordinaria.

El funcionario insiste en que este aspecto suele generar confusión entre los ciudadanos, ya que muchas personas siguen pensando que cumplir 65 años basta para jubilarse, cuando la legislación actual vincula ese derecho al tiempo efectivamente cotizado.

El sistema español de pensiones lleva más de una década adaptándose mediante reformas progresivas que buscan aumentar la edad efectiva de jubilación y reforzar el peso de las carreras laborales largas.

Como consecuencia de esto, el periodo cotizado se ha convertido en un elemento decisivo. Esto significa que trabajadores con edades idénticas pueden tener calendarios de retiro completamente distintos porque su trayectoria profesional no ha sido la misma.

Coeficientes reductores en todos los meses / La Provincia / Seguridad Social

Cómo se aplican los coeficientes reductores

Ahora bien, ¿qué pasa si un trabajador se jubila a los 65 años y no presenta los años de cotización necesarios? Pues aquí es donde la situación puede cambiar bastante.

Así funcionan los coeficientes reductores de la Seguridad Social / La Provincia / Seguridad Social

En primer lugar, la persona debe cumplir una serie de requisitos básicos: tener 65 años o más, presentar un periodo mínimo de residencia (10 años) y demostrar una carencia de ingresos.

A continuación, se aplicarían ciertos coeficientes reductores a la pensión de forma permanente, sobre todo en los casos de jubilación anticipada voluntaria. Dichos coeficientes pueden variar en función de los años cotizados y de cuánto tiempo se ha adelantado la jubilación.

En todo caso, los trabajadores que quieren jubilarse deben recordar que, a partir de 2027, la edad ordinaria de jubilación subirá hasta los 67 años si no se ha cumplido el periodo de 38 años y 6 meses cotizados.

Aunque quienes lo cumplan, todavía podrán retirarse definitivamente a los 65 años. De esta forma, la Seguridad Social compensa a las personas que empiezan a cotizar cuanto antes.

Fuente: El Periódico