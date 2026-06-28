Telde registra los precios más bajos de Gasolina 95 y Gasóleo A en Las Palmas este domingo 28 de junio

En la provincia de Las Palmas los mejores precios de carburante de hoy, domingo 28 de junio, son los siguientes.

Para el gasoil más barato en Las Palmas hay que ir a la estación PETROPRIX de Antigua, CALLE JANANA, 46, en la isla de Fuerteventura, con el Gasóleo A a 1,269€ el litro. La segunda opción más barata es a 1,269€ el litro en la estación de servicio PLENERGY de Antigua, CALLE REAL, 22, en la isla de Fuerteventura.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas habrá que ir a Telde, en la isla de Gran Canaria, Calle Alegría 2, donde la gasolinera OCÉANO tiene la Gasolina 95 a 1,200€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación PLENERGY de Ingenio, AVENIDA CARLOS V, 109 en la isla de Gran Canaria, con el litro de Gasolina 95 a 1,239€.

En la provincia de Las Palmas encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Gran Canaria, en Telde, Calle Alegría 2, con la Gasolina 98 a 1,330€ el litro en la estación de servicio OCÉANO. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la CANARY OIL, S.L. de la isla de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, con un precio de 1,349€ el litro de Gasolina 98.

La gasolina más barata de este domingo en Gran Canaria

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Gran Canaria, la estación de servicio OCÉANO de Telde tiene el carburante Gasolina 98 a 1,330€ el litro en Calle Alegría 2. En Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, la estación de servicio CANARY OIL, S.L. encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,349€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Gran Canaria se encuentra hoy en Las Palmas de Gran Canaria, estación PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, donde sale a 1,289€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Las Palmas de Gran Canaria, estación de PETROPRIX en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde se puede encontrar el gasoil a 1,289€ el litro.

Para llenar el tanque hoy domingo 28 de junio con Gasolina 95 al mejor precio en Gran Canaria, hay que ir hasta Telde, Calle Alegría 2 a la estación de servicio OCÉANO para llenar el tanque por 1,200€ el litro. Otra opción sería ir hasta Ingenio, a AVENIDA CARLOS V, 109, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,239€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Lanzarote

La estación de SPL en Tías, Carretera LZ-2 Arrecife - Yaiza km 6,7, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Lanzarote, a 1,449€ el litro. Otra opción está en Tías, Carretera LZ-2 Arrecife - Yaiza km 6,7, en la estación SPL a 1,449€ el litro.

Lanzarote tiene hoy, domingo 28 de junio, la Gasolina 95 más barata en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación de servicio PLENERGY a 1,317€ el litro. La segunda más económica de la isla de Lanzarote estaría en Arrecife, PLENERGY, en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde el litro está a 1,317€.

En cuanto el diésel más barato de Lanzarote, la estación de servicio PLENERGY de Arrecife en CALLE LEON Y CASTILLO, 139 tiene un precio de 1,357€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Fuerteventura

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Fuerteventura, la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de Tuineje tiene el carburante Gasolina 98 a 1,395€ el litro en Avenida Paseo La Libertad. En Pájara, Avenida de Jandía 2, la estación de servicio SHELL JANDIA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,439€ el litro.

Para llenar el tanque hoy domingo 28 de junio con Gasolina 95 al mejor precio en Fuerteventura, hay que ir hasta Antigua, CALLE JANANA, 46 a la estación de servicio PETROPRIX para llenar el tanque por 1,249€ el litro. Otra opción sería ir hasta Antigua, a CALLE REAL, 22, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,249€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Fuerteventura se encuentra hoy en Antigua, estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46, donde sale a 1,269€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Antigua, estación de PLENERGY en CALLE REAL, 22, donde se puede encontrar el gasoil a 1,269€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Las Palmas de Gran Canaria

El Gasóleo A más barato de Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria) de este domingo 28 de junio está en la estación de servicio PLENERGY a 1,289€ el litro de diésel en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX a 1,289€ el litro de Gasóleo A en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La estación PLENERGY es la más barata de Las Palmas de Gran Canaria para la Gasolina 95 de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, a 1,249€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación PETROPRIX a 1,249€ el litro en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 es la que tiene más barato el litro en Las Palmas de Gran Canaria, a 1,349€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación H2EXAGON ESCALERITAS en Avenida Escaleritas 112 a 1,359€ el litro.

La gasolina más barata de este domingo en Telde

La estación OCÉANO es la más barata de Telde para la Gasolina 95 de Calle Alegría 2, a 1,200€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación PETROPRIX a 1,249€ el litro en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1.

El Gasóleo A más barato de Telde (Gran Canaria) de este domingo 28 de junio está en la estación de servicio PETROPRIX a 1,299€ el litro de diésel en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. a 1,299€ el litro de Gasóleo A en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación OCÉANO de Calle Alegría 2 es la que tiene más barato el litro en Telde, a 1,330€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CANARY OIL, S.L. en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 a 1,349€ el litro.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [28/06/2026 8:13:56]