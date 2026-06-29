¿Dónde es más barato repostar hoy? Los precios de la gasolina en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Las Palmas para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Telde en la isla de Gran Canaria, donde la estación de servicio OCÉANO de Calle Alegría 2 tiene la Gasolina 98 a 1,330€ el litro. También puedes optar por la estación CANARY OIL, S.L., de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, con la Gasolina 98 a 1,349€ el litro.

Hoy, lunes 29 de junio, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas se encuentra en la isla de Gran Canaria, en Telde, en la estación de servicio OCÉANO, Calle Alegría 2, donde la Gasolina 95 está a 1,200€ el litro. La estación PLENERGY de Ingenio en la isla de Gran Canaria, AVENIDA CARLOS V, 109, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 1,239€ el litro.

Para el diésel más asequible en Las Palmas hay que irse hasta Antigua, en la isla de Fuerteventura. Allí, la estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46, tiene el gasoil a 1,269€ el litro. En Antigua, Fuerteventura, la estación de servicio PLENERGY, CALLE REAL, 22, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 1,269€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este lunes en Gran Canaria

La Gasolina 98 más barata de la isla de Gran Canaria se encuentra en el municipio de Telde, en la estación de servicio OCÉANO en Calle Alegría 2, a 1,330€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CANARY OIL, S.L. en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 de Las Palmas de Gran Canaria a 1,349€ el litro.

La estación OCÉANO de Calle Alegría 2 en el municipio de Telde es la más barata de Gran Canaria para la Gasolina 95, a 1,200€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de AVENIDA CARLOS V, 109 del municipio de Ingenio a 1,239€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Gran Canaria está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria a 1,289€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 en Las Palmas de Gran Canaria a 1,289€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este lunes en Lanzarote

Para la Gasolina 98 más barata de Lanzarote hay que ir hasta Tías, Carretera LZ-2 Arrecife - Yaiza km 6,7, a la gasolinera SPL, donde el litro está a 1,449€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Tías, Carretera LZ-2 Arrecife - Yaiza km 6,7, en la SPL, que está a 1,449€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Lanzarote de hoy lunes 29 de junio, está en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación PLENERGY, donde está a 1,317€ el litro. La otra opción está en Arrecife, CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, a 1,317€ el litro en la estación PLENERGY.

El gasoil más barato lo encontraremos en Arrecife, en la estación PLENERGY en CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde el diésel está a 1,357€ el litro. La segunda mejor opción está en Arrecife, a 1,357€ el litro en PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N.

La gasolina más barata de este lunes en Fuerteventura

El Gasóleo A más barato de Fuerteventura está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua a 1,269€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE REAL, 22 en Antigua a 1,269€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Fuerteventura se encuentra en el municipio de Tuineje, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ en Avenida Paseo La Libertad, a 1,395€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación SHELL JANDIA en Avenida de Jandía 2 de Pájara a 1,439€ el litro.

La estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua es la más barata de Fuerteventura para la Gasolina 95, a 1,249€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE REAL, 22 del municipio de Antigua a 1,249€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Las Palmas de Gran Canaria

El Gasóleo A más barato de Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria) de este lunes 29 de junio está en la estación de servicio PLENERGY a 1,289€ el litro de diésel en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX a 1,289€ el litro de Gasóleo A en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 es la que tiene más barato el litro en Las Palmas de Gran Canaria, a 1,349€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación H2EXAGON ESCALERITAS en Avenida Escaleritas 112 a 1,359€ el litro.

La estación PLENERGY es la más barata de Las Palmas de Gran Canaria para la Gasolina 95 de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, a 1,249€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación PETROPRIX a 1,249€ el litro en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

La gasolina más barata de este lunes en Telde

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Telde está a 1,330€ el litro, en Calle Alegría 2 en la estación de servicio OCÉANO. La estación CANARY OIL, S.L. ofrece la segunda mejor opción, a 1,349€ el litro, en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

La Gasolina 95 más barata de hoy, lunes 29 de junio, está en la estación de servicio OCÉANO de Calle Alegría 2 a 1,200€ el litro de Gasolina 95, situada en Telde. La estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,249€ el litro.

El diésel más barato está en PETROPRIX, a 1,299€ el litro, situada en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. que ofrece el gasoil a 1,299€ el litro en Gasóleo A en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

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