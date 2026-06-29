Confirmado por Hacienda: los propietarios aún pueden ahorrar hasta 2.712 euros en la Declaración de la Renta, que se puede presentar hasta mañana

Aunque mañana finaliza el plazo para presentar la Declaración de la Renta, los contribuyentes todavía están a tiempo de ahorrar en su factura fiscal. Existen numerosas deducciones que muchas personas pasan por alto y que Hacienda recuerda que pueden incluirse en el borrador. En algunos casos, como este, el ahorro puede alcanzar hasta 1.356 euros.

Según los datos de la Agencia Tributaria, 4 de cada 10 contribuyentes suelen dejar la revisión del borrador de la Renta para las últimas semanas. Por eso, quienes todavía no han presentado la declaración aún pueden reducir su factura del IRPF aprovechando una de las deducciones más beneficiosas que mantiene Hacienda.

Dos mujeres repasan las ofertas de inmuebles en el escaparate de una agencia inmobiliaria. / Andrés Cruz

Pese a que esta ventaja fiscal desapareció para las nuevas compras hace años, pero quienes adquirieron su vivienda habitual antes de 2013 todavía pueden aplicarla si cumplen los requisitos establecidos por la normativa.

Así te puedes beneficiar de esta deducción en el seguro del hogar

El ahorro máximo se obtiene a través de la deducción por inversión en vivienda habitual, que permite desgravar el 15% de las cantidades destinadas al préstamo hipotecario, con un límite anual de 9.040 euros. Al aplicar ese porcentaje sobre la base máxima, el beneficio fiscal alcanza exactamente los 1.356 euros por contribuyente.

Para poder acogerse a esta ventaja fiscal, la vivienda debe haberse comprado antes del 1 de enero de 2013. Además de las cuotas de la hipoteca, también pueden formar parte de la base de la deducción los intereses del préstamo y algunos seguros del hogar o de vida, siempre que su contratación fuera una condición impuesta por la entidad financiera al conceder la financiación.

Varias personas son atendidas en una oficina de la Agencia Tributaria / Carlos Lujan

Los interesados deben prestar atención, porque los seguros vinculados al préstamo no suelen aparecer reflejados en el borrador, por lo que corresponde al contribuyente comprobar si puede incluirlos para aumentar la deducción. De no hacerlo, se pueden estar perdiendo cientos de euros

Ahora, Hacienda ha ampliado las posibilidades de ahorro, porque el dinero utilizado para cancelar la hipoteca tras vender una vivienda habitual adquirida antes de 2013 también puede considerarse inversión deducible. Esta decisión abre la puerta a solicitar la rectificación de declaraciones de ejercicios todavía no prescritos, las presentadas hasta cuatro años atrás.

La deducción también puede multiplicarse cuando la hipoteca tiene dos titulares. En ese supuesto, cada propietario dispone de su propio límite de 1.356 euros, por lo que el beneficio conjunto puede alcanzar los 2.712 euros si ambos reúnen las condiciones para aplicarla.

Noticias relacionadas

Además, en Canarias existen otras deducciones autonómicas complementarias para determinados niveles de renta, lo que puede incrementar todavía más el ahorro fiscal de algunos propietarios.