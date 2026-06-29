La economía canaria pierde vigor y continúa amenazada por la baja productividad

Entre los años 2017 y 2025, la productividad de los trabajadores europeos creció un 2,3%. La de España, sin embargo, cedió ocho décimas y la de Canarias directamente se despeñó al perder 3,4 puntos. Este es uno de los principales problemas que ha puesto sobre la mesa la Confederación Canaria de Empresarios este lunes durante la presentación de su Informe Anual de la Economía Canaria 2025.

"Las cosas van bien, pero no tan bien", ha resumido el secretario general de la patronal de Las Palmas, José Cristóbal García, para describir los riesgos que no logra ocultar un crecimiento sólido del producto interior bruto (PIB) del Archipiélago. Porque lo cierto es que la economía de las Islas avanzó el pasado año un 3,6%, muy por encima del 2,8% estatal y a pesar de enfrentarse a "un contexto externo desfavorable que estuvo marcado por la proliferación de nuevos focos de incertidumbre", tal y como destaca el resumen del informe hecho público.

Peso de los servicios

¿Por qué esa mayor pérdida de productividad de los trabajadores de las Islas? García, también vicepresidente ejecutivo de la organización empresarial de la provincia oriental, ha aludido entre otros factores, a una "estructura productiva" en la que los servicios aportaron el 86,3% a la conformación del valor añadido bruto (VAB) de la comunidad autónoma en el pasado ejercicio. El pequeño tamaño del tejido empresarial -"solo 187 empresas cuentan con más de 250 trabajadores", ha explicado José Cristóbal García- acusa con mayor intensidad los cambios que afectan a la estructura de costes de los negocios.

Ortega (izquierda) y García, sostienen sendos ejemplaroes del inform epresentado este lunes. / LP / DLP

Desde ese punto de partida, un "incremento de los costes laborales del 3,7%" durante el último año y del 18,9% desde 2021, lastra la productividad, además de atentar contra la misma creación de empleo. Es la buena salud que muestra el mercado laboral la que evita que haya una traslación negativa de esa escasez productiva al conjunto de la economía. También la imposibilidad de "cubrir las vacantes", contribuye a la resta. La situación "hipoteca el futuro", ha zanjado el vicepresidente ejecutivo de la CCE.

Absentismo laboral

El presidente de la organización, Pedro Ortega -este martes renovará en el cargo para un segundo mandato-, ha añadido la merma que genera un "absentismo" laboral que se ha convertido en los últimos años en uno de los principales caballos de batalla de las organizaciones empresariales. Las 471.777 bajas del pasado año -un 19,1% más que en 2024; un 132,4% si se comparan con 2021- son una "cifra insostenible", a decir de la CCE.

Está por delante el País Vasco, "pero con mucha mayor productividad", ha matizado García, quien ha lamentado que la duración de los procesos de baja médica supere en Canarias a la del conjunto del Estado -44,9 días frente a 38,9- y que el porcentaje de aceptación de las propuestas de alta que emiten las mutuas se quede en el 31%, veinte puntos por debajo del conjunto del país. Todo ello ha llevado al vicepresidente ejecutivo a poner el dedo sobre el "déficit" que supone contar con "solo 23 inspectores médicos" en todo el Archipiélago.

Salud mental

Sin salir de este ámbito, el secretario general de la CCE ha señalado los fuertes incrementos, "en torno al 175%" desde 2015, que han registrado las incapacidades temporales por afecciones que tienen que ver con la salud mental. Con una incidencia aún mayor entre los trabajadores que no han cumplido los 35 años. En este segmento de la población, las bajas se han disparado por encima del 300% en los últimos años, según detalla el informe de la patronal de Las Palmas.

"Estos procesos tienen su origen, en gran medida, en etapas previas a la incorporación al mercado de trabajo, debido a factores sociales, educativos, y al impacto de la pandemia", concluye la organización empresarial.

La patronal de Las Palmas describe las afecciones mentales como un problema que es social y no laboral

Con estos números sobre la mesa, José Cristóbal García, ha afirmado que se trata de "un problema de salud pública y no laboral" que está lejos de solucionarse a la vista de los medios de los que se dispone para ello. "La media de psiquiatras y psicólogos en Europa se sitúa en 20 por cada cien mil habitantes", señala la organización empresarial. En el caso de Alemania (28) y Francia (23), la ratio es incluso superior; en España se queda en solo nueve especialistas de esta rama por cada cien mil habitantes.

Pocos avances en vivienda

El informe de la CCE alude también a la emergencia habitacional. "La producción de vivienda libre sigue en niveles irrisorios", señala la patronal de la provincia oriental. De ese modo entiende un ritmo de construcción que en este segmento se sitúa "un 78,5% por debajo de 2007". Si se suma que la de protegida ha caído un 85% y que en ese mismo tiempo la población de Canarias "ha aumentado casi un 17%", el calificativo tiene aún más sentido.

No obstante, el sector de la construcción logró consolidar durante el año pasado niveles de actividad previos a la pandemia, con un incremento de su VAB del 5,8%.