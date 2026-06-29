Hacienda lo confirma: mañana acaba el plazo para presentar la Declaración de la Renta y no hacerlo puede salir muy caro por estas multas de la Agencia Tributaria

Esta semana finaliza la Campaña de la Renta 2026 y se agota el plazo para presentar la declaración correspondiente al ejercicio de 2025. Los contribuyentes que todavía no hayan revisado ni confirmado su borrador deben darse prisa, ya que presentarlo fuera de plazo puede acarrear sanciones y recargos por parte de Hacienda.

Oficina de la Agencia Tributaria / FERRAN NADEU

La Agencia Tributaria cerrará mañana, martes 30 de junio, el plazo para presentar la declaración del IRPF, así que las personas que todavía no hayan cumplido con esta obligación fiscal, disponen de las últimas horas para hacerlo y evitar sanciones.

Además, hoy es el último día para pedir cita previa si se quiere acudir a una de las oficinas de la Agencia Tributaria para hacer la Renta de manera presencial con uno de los funcionarios de Hacienda.

Calendario de la Campaña de la Renta 2026 / La Provincia / Agencia Tributaria - Hacienda

Hacienda multa por presentar la renta fuera de plazo

Desde la Agencia Tributaria recuerdan que presentar la declaración fuera de plazo no tiene las mismas consecuencias en todos los casos. Todo depende de si el resultado sale a pagar o a devolver y de si es el propio contribuyente quien regulariza voluntariamente su situación o es la Administración la que detecta el incumplimiento.

Si la declaración sale a pagar y el contribuyente la presenta por iniciativa propia una vez finalizado el plazo, deberá pagar un recargo del 1%, al que se añade otro 1% por cada mes completo de retraso durante el primer año. Si el retraso supera los doce meses, el recargo asciende al 15%, además de los intereses de demora correspondientes.

El ministro de Hacienda, Arcadi España / José Luis Roca / EPC

La situación cambia si es Hacienda quien descubre que no se ha presentado la declaración. En ese caso ya no se aplican simples recargos, sino sanciones que pueden oscilar entre el 50% y el 150% de la cantidad que se dejó de ingresar, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Cuando el resultado de la declaración es a devolver o con cuota cero, la obligación de presentarla sigue existiendo. Si el contribuyente la entrega fuera de plazo de forma voluntaria, la multa es de 100 euros. Si espera a recibir un requerimiento de la Agencia Tributaria, la sanción aumenta hasta los 200 euros.

Además, quienes estando obligados decidan no presentar nunca la declaración deben saber que Hacienda dispone de cuatro años para comprobar la situación e iniciar un procedimiento. En el caso de declaraciones con derecho a devolución, dejar transcurrir ese plazo supone también perder definitivamente el derecho a cobrar el dinero que correspondía.

La Agencia Tributaria recuerda que algunas sanciones pueden reducirse si el contribuyente acepta la liquidación y realiza el pago dentro del periodo voluntario establecido.

Por eso, si estás en esta situación, date prisa para presentar la Declaración de la Renta si no quieren que Hacienda te multe.