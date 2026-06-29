Es oficial: Hacienda tendrá que pagarte más dinero si retrasa la devolución de lo que te debe en la Declaración de la Renta

Los contribuyentes que la Declaración de la Renta les sale a devolver se llevan una alegría, y siempre les surge la misma duda, ¿cuándo ingresará Hacienda el dinero? Aunque la Agencia Tributaria establece unos plazos para realizar las devoluciones, muchas personas se cuestionan qué ocurre si ese ingreso no llega a tiempo o si Hacienda supera el plazo legal para efectuar el pago.

Mañana se cierra la Campaña de la Renta 2026 y con ella, los contribuyentes acaban con sus obligaciones fiscales anuales. Sin embargo, no terminan las consecuencias de la declaración del IRPF, porque el dinero que se debe Hacienda puede tardar en cobrarse, y el que la Agencia Tributaria debe devolver aún puede tardar en llegar.

Una oficina de la Agencia Tributaria / Efe

Las declaraciones más sencillas suelen abonarse entre una semana y un mes después de su presentación, mientras que aquellas con cambios importantes o sometidas a comprobación pueden demorarse varios meses antes de resolverse.

Hacienda tiene seis meses para devolver el dinero

Aunque en la mayoría de los casos el dinero llega pocas semanas después de presentar la autoliquidación, la ley fija un plazo máximo de seis meses para que la Agencia Tributaria realice el pago. Si ese límite se supera por causas imputables a la Administración, Hacienda está obligada a compensar económicamente al contribuyente.

Varias personas en el interior de una oficina de la Agencia Tributaria. / E.D.

Como la campaña correspondiente al ejercicio 2025 concluye el 30 de junio de 2026, Hacienda tiene hasta el 31 de diciembre de 2026 para efectuar la devolución sin asumir ningún coste adicional. Si el contribuyente presentó la declaración fuera de plazo, ese periodo de seis meses comienza a contar desde la fecha en que registró la autoliquidación.

En muchos casos, la demora no se debe a un incumplimiento de la Administración, sino a que la declaración entra en un proceso de comprobación.

Las revisiones suelen producirse cuando existen discrepancias entre los datos declarados y la información que ya tiene Hacienda, como las deducciones por alquiler, maternidad o guardería, modificaciones manuales del borrador, varios pagadores, ayudas públicas, ingresos procedentes del extranjero o devoluciones de cuantía elevada.

Consultar el borrador de la renta no te obliga a presentar la declaración / LP

Mientras se desarrolla ese procedimiento, el plazo puede quedar suspendido si la Administración solicita documentación adicional y el contribuyente tarda en aportarla.

Cuándo se cobran intereses de demora por retrasos en la Renta

Si la devolución sigue pendiente una vez finalizado ese plazo y el retraso no se debe a errores, documentación pendiente o requerimientos dirigidos al contribuyente, la Agencia Tributaria debe añadir intereses de demora al importe que debe ingresar.

El interés de demora tributario está fijado en el 4,0625 % anual. La cantidad se calcula de forma proporcional a los días transcurridos desde que expiró el plazo legal hasta el momento en que se ordena la transferencia bancaria.

El contribuyente no tiene que presentar ninguna reclamación para percibir este importe. La normativa establece que Hacienda debe calcularlo e incorporarlo automáticamente a la devolución.

Aunque la ley concede seis meses como máximo, la realidad es que la mayoría de las devoluciones llegan mucho antes.