El combustible se abarata un 3,4% desde el anuncio de las inspecciones en Canarias

Como todo lo que sube baja, el precio de la gasolina no es una excepción. Tras el estallido del conflicto en Oriente Próximo, las estaciones de servicios de Canarias llegaron a encarecer sus precios hasta un 28,8% de media. La disparidad entre la rapidez con la que la tensión internacional se trasladó al bolsillo de los conductores canarios y la lentitud con la que bajan los precios encendió las alarmas en el Gobierno autonómico, que el pasado 16 de junio anunció la inspección de 78 gasolineras en las Islas. Desde entonces, el precio del carburante se ha abaratado un 3,4%, consolidando una tendencia a la baja que empezó a notarse ya por primera vez en mayo.

Aunque el anuncio de las inspecciones no se ha materializado por el momento, los precios ya muestran signos de cambio. Por provincias, la caída ha sido ligeramente mayor en Las Palmas, con un descenso del 3,5%, mientras que en Santa Cruz de Tenerife la diferencia se sitúa en el 3,34%. Por tipos de combustible, la gasolina 95 ha bajado cerca de un 3% desde el 16 de junio, con una caída idéntica tanto en Las Palmas como en Santa Cruz de Tenerife. La gasolina 98 también acumula un descenso medio del 3%, aunque con diferencias entre provincias: un 2,8% en Las Palmas y un 2,7% en Santa Cruz de Tenerife.

Por otro lado, el diésel es el carburante que registra la corrección más intensa desde el anuncio de las inspecciones. A pesar de que llegó a aumentar un 38% tras el comienzo de la guerra en Irán, su precio ha bajado en la última quincena un 4,2% de media en Canarias, con un descenso del 4,3% en Las Palmas y del 4,1% en Santa Cruz de Tenerife.

El precio de llenar el depósito

La bajada se aprecia con más claridad cuando los porcentajes se traducen al gesto cotidiano de llenar el depósito. Un conductor con un tanque de 70 litros pagaba antes del anuncio de las inspecciones 110,29 euros si repostaba gasolina 98. Ahora, ese mismo llenado se sitúa en 107,24 euros. La diferencia, de algo más de tres euros, refleja una corrección moderada pero visible en cada paso por la estación de servicio.

Desde el anuncio de la 'vigilancia' de las estaciones de servicios el carburante baja a mayor velocidad

En el caso de la gasolina 95, el alivio es muy similar. Llenar un depósito de 70 litros costaba de media en el Archipiélago 101,33 euros el 16 de junio, frente a los 98,32 euros actuales. Es decir, el repostaje baja también en torno a tres euros por depósito. No obstante, el cambio más significativo se observa en el diésel, el carburante que más había sufrido la escalada y el que ahora corrige con mayor intensidad. Tomando la media de las Islas, llenar un tanque de 70 litros con gasoil costaba el 16 de junio 110,5 euros. Ahora, el mismo repostaje se queda en 106,07 euros. Son 4,43 euros menos por depósito, una diferencia mayor que en las gasolinas y que confirma que el gasoil concentra buena parte del ajuste registrado desde mediados de mes.

Ese es el escenario general que se encontrarán los inspectores del Gobierno de Canarias cuando visiten las estaciones de servicios. ¿Pero tiene que ver esta bajada con el anuncio del Ejecutivo? Pues, al menos con los datos disponibles, no puede establecerse una relación directa. Entre otras razones porque cuando el Ejecutivo autonómico comunicó la medida el 16 de junio, los precios ya habían empezado a descender. Lo que sí se observa es que la caída se ha acelerado desde entonces.

A nivel nacional

La evolución del conjunto del país apunta en la misma dirección. Entre el 16 de junio y el último día del mes, el precio medio de los carburantes bajó un 3,5%, similar al 3,4% canario. El descenso fue especialmente intenso en el gasoil, con una reducción del 4,2%, el combustible que más había acusado la escalada previa.

Aun así, el comportamiento de los precios puede tomar caminos distintos en la Península y en Canarias. En el territorio peninsular, los carburantes subirán desde este miércoles, 1 de julio, pese a la rebaja temporal del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos aprobada por el Gobierno. La recuperación del IVA general del 21%, tras el periodo de tipo reducido del 10%, neutralizará ese alivio fiscal y encarecerá el repostaje para los consumidores, según advierte la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio.

Canarias, en cambio, queda al margen de ese impacto. En las Islas no se aplica el IVA ni tampoco el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos en los mismos términos que en la Península, debido a su régimen fiscal diferenciado por su condición geográfica. Por ello, el repunte previsto a partir del 1 de julio no debería trasladarse de forma automática al mercado canario.