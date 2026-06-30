Confirmado por un electricista: tener encendido el aire acondicionado toda la noche es más barato de lo que piensas

El aire acondicionado se ha convertido en uno de los aparatos más utilizados estos días. Las altas temperaturas, que rozan los 40 grados en muchas ciudades españolas, obligan a cerrar ventanas y encenderlo para poder sobrellevar el calor y dormir más cómodos. Sin embargo, muchas personas limitan su uso por miedo a pagar mucho en la factura de la luz. Ahora, el electricista y técnico en climatización Carlos Llull asegura que mantenerlo encendido durante la noche es más barato de lo que muchos piensan.

Estos son los problemas más comunes en los aires acondicionados y cómo solucionarlos para no gastar de más / Archivo

El especialista explica que apagar el equipo continuamente para intentar ahorrar electricidad puede acabar provocando el efecto contrario. Esto se debe a que el funcionamiento de los sistemas inverter está diseñado para reducir el consumo una vez alcanzan la temperatura programada.

El error que muchas personas cometen al intentar ahorrar

Cuando el aparato comienza a enfriar una habitación y consigue alcanzar la temperatura deseada, automáticamente reduce la potencia de funcionamiento. Sin embargo, muchas personas deciden apagarlo en ese momento pensando que así consumirán menos electricidad.

Según explica el técnico, ese es el error: "La habitación volverá a calentarse, las paredes acumulan calor y lo vuelves a encender porque te despiertas sudando. Ahí, el aire acondicionado tiene que volver a trabajar muy fuerte para volver a enfriar otra vez toda tu habitación".

En ese segundo arranque el equipo necesita volver a funcionar a máxima potencia para eliminar el calor acumulado tanto en el aire como en paredes, muebles y techos.

Dejar el aire acondicionado funcionando toda la noche te saldrá más barato

El experto recuerda que los aparatos actuales no trabajan continuamente al cien por cien de su capacidad. Una vez alcanzan la temperatura seleccionada, el compresor reduce automáticamente la potencia para mantener unas condiciones estables con un gasto energético muy inferior.

"Los equipos inverter modernos no consumen el 100 % toda la noche. Cuando alcanzan la temperatura, se autorregulan automáticamente y consumen mucho menos", explica Llull. Esta tecnología permite evitar los continuos arranques y paradas que son los momentos en los que el consumo energético resulta más elevado.

"Los aires acondicionados inverter modernos están diseñados precisamente para autorregularse" Carlos Llull — Electricista y técnico en climatización

El experto detalla que, tomando como referencia un equipo con una potencia máxima de 1.500 vatios, mantener el aire acondicionado funcionando durante ocho horas puede suponer un coste cercano a un euro en electricidad.

Por eso, la conclusión del técnico es clara, mantener el aire acondicionado funcionando a baja intensidad durante la noche puede resultar más eficiente que apagarlo completamente y obligarlo después a enfriar desde cero una habitación que ya ha recuperado todo el calor acumulado.

Eso sí, el importe final dependerá de factores como la tarifa eléctrica contratada, la eficiencia energética del aparato, la temperatura exterior y el aislamiento de la vivienda.