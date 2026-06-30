Canarias suma 62 grandes deudores que deben más de 105 millones a la Hacienda autonómica

La Agencia Tributaria Canaria ha publicado el nuevo listado de grandes deudores con la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma, una relación integrada por contribuyentes con deudas o sanciones tributarias superiores a 600.000 euros que no fueron abonadas dentro del periodo voluntario de pago.

El listado, correspondiente a la situación existente a 31 de diciembre de 2025, incluye 62 deudores que acumulan en conjunto más de 105,5 millones de euros pendientes con el fisco autonómico.

La publicación se produce en paralelo a la nueva lista estatal de grandes morosos de Hacienda, que este año baja hasta los 5.853 contribuyentes, con 15.432 millones de euros pendientes a cierre de 2025. En el conjunto nacional, el número de deudores se reduce un 2,4% respecto a la edición anterior, aunque la deuda crece si se eliminan duplicidades contables.

Salatin encabeza el listado autonómico

En Canarias, la mayor deuda corresponde a Salatin SL, con 7,57 millones de euros pendientes. Le siguen Seguridad Integral Canaria SA, con 6,66 millones; Grupo Santana Cazorla SL, con 5,52 millones; y Ralons Servicios SL, con 5,47 millones.

La relación publicada por la Agencia Tributaria Canaria recoge tanto empresas como personas físicas, aunque el peso principal recae en sociedades mercantiles. De los 62 deudores incluidos, 53 son empresas y nueve son personas físicas.

Deudas superiores a 600.000 euros

Para aparecer en este listado no basta con mantener cualquier deuda tributaria. La Ley General Tributaria establece que solo se publican los nombres de quienes superan los 600.000 euros en deudas o sanciones pendientes de ingreso, siempre que no hayan sido pagadas una vez transcurrido el plazo voluntario.

La Agencia Tributaria Canaria precisa que el listado refleja la situación a 31 de diciembre de 2025, con independencia de que el contribuyente haya realizado pagos posteriores o haya modificado su situación después de esa fecha.

El acuerdo de publicación, firmado por la directora de la Agencia Tributaria Canaria, Raquel Peligero Molina, pone fin a la vía administrativa. Contra el mismo cabe recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses.

La lista estatal vuelve a reducir nombres

En el ámbito estatal, la Agencia Tributaria ha publicado su decimotercer listado de grandes morosos, con 5.853 personas físicas y empresas que mantenían deudas tributarias superiores a 600.000 euros al cierre de 2025. La cifra supone una caída del 2,4% respecto al año anterior.

El importe total pendiente asciende a 15.432 millones de euros, un 4,4% menos que en la edición anterior. Sin embargo, esa cantidad incluye duplicidades porque en algunos casos aparecen tanto el deudor principal como los responsables solidarios. Una vez eliminadas, la deuda se sitúa en 15.364 millones, lo que implica un incremento superior al 12% respecto al ejercicio previo medido con el mismo criterio.

La mayoría de los grandes morosos en España son empresas. En concreto, el listado estatal incluye 4.742 personas jurídicas, con 13.752 millones pendientes, y 1.111 personas físicas, que concentran otros 1.680 millones.

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La publicación de estos listados busca reforzar la lucha contra el fraude y utilizar el impacto reputacional como incentivo para el pago de las deudas tributarias.