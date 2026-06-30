Lista completa de morosos de Hacienda 2025: consulta todos los nombres aquí

Con la llegada del calor, también vuelve una de las citas más temidas del calendario fiscal: el fichero de morosos que publica cada año Hacienda. El documento este año sigue repleto de estrellas del mundo futbolístico, televisivo y empresarial, con algunos viejos conocidos por la Agencia Tributaria como Isabel Pantoja y algunos nuevos integrantes. Para figurar en esta lista, el departamento que dirige Arcadi España señala a aquellas personas físicas y jurídicas que, a 31 de diciembre de 2025, mantenían deudas o sanciones tributarias pendientes superiores a los 600.000 euros y que cumplían el resto de requisitos establecidos por la normativa.

El listado oficial permite comprobar qué personas y empresas continúan figurando entre los grandes deudores, cuáles se incorporan por primera vez, y qué nombres desaparecen respecto a la edición anterior. A continuación puede consultar el listado oficial íntegro elaborado por la Agencia Tributaria para buscar si una persona o empresa concreta figura entre los grandes morosos del último ejercicio.

Aunque los personajes que suelen acaparar los grandes titulares son nombres conocidos como la actriz Paz Vega — que vuelve a entrar este año con 1,8 millones de euros pendientes, o el cantante Bertín Osborne, con 835.000 euros— sus importes quedan muy lejos de los verdaderos gigantes de la lista. Como suele ser habitual, una decena de grandes compañías, principalmente del sector inmobiliario y energético, acumulan deudas de cientos de millones de euros con el fisco.

La constructora Reyal Ubis vuelve a encabezar un año más el listado, con una deuda de 265 millones de euros, seguida por la energética Bio-Zenite Energy (232,9 millones), Metaway Combustibles (195,6 millones) y un puñado de compañías del sector de los hidrocarburos. Entre ellos, Vertix Petroleum (194,7 millones), o empresas como Marillon SLU (151,1 millones), Biomar Oil (119,1 millones) y la multinacional Grupo PRA (97,4 millones).

Consulta aquí la lista completa de morosos de Hacienda 2025 y averigua quién ha abandonado el listado con el buscador oficial: