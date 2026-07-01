El Gobierno de Canarias trabaja en los Bono Consumo para 2027
El programa, que finalizó ayer, con una repercusión directa en el comercio de más de 4.8 millones de euros.
La Provincia/DLP
La segunda campaña Bonos Consumo Archipiélago finalizó ayer con un notable respaldo del comercio local y de la ciudadanía, consolidándose como una herramienta eficaz para dinamizar la actividad económica en todas las islas, según señala la Consejería de Economía en un comunicado. En total, se sumaron 2.771 establecimientos, se vendió el 100% de los bonos disponibles y generó una inyección directa al tejido comercial de 4.845.547,7 euros, lo que supone el 98,971% del total previsto, 4.895.900 euros.
El importe no ejecutado, 50.352,3 euros equivale a una media de 50 céntimos por bono sobre el total, es decir, menos de un euro por bono. Además, 93.475 bonos se ejecutaron al 100%, lo que representa el 95,46% del total.
Tejido comercial
El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, Valoró el desarrollo de la iniciativa y ha subrayado que "este programa demuestra que, cuando se apoya al comercio local y se facilita el consumo de proximidad, la respuesta de la ciudadanía es inmediata y muy positiva", destacando además que se trata de una herramienta "útil para fortalecer a los autónomos, a las pequeñas empresas y al tejido comercial de nuestras islas". En este sentido, anunció que negociará una partida para los próximos presupuestos para una nueva edición en 2027.
La campaña de venta de bonos, que comenzó el 28 de abril, está financiada por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias y gestionada en colaboración con las cuatro Cámaras de Comercio de Canarias, con una inversión total de 3 millones de euros para conseguir esta inyección de casi 5 millones a través de los consumidores en los establecimientos adheridos a este programa.
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