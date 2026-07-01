Gran Canaria registra este miércoles la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas a 1,229 euros el litro

En la isla de Gran Canaria podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Las Palmas a 1,229€ el litro en PLENERGY en AVENIDA CARLOS V, 109 del municipio de Ingenio en la isla de Gran Canaria, seguida de la gasolinera PETROPRIX de CALLE ANTONIO BENITEZ GALINDO, 99 de Gran Canaria situada en el municipio de Ingenio con un precio de 1,229€ el litro.

Hoy miércoles 1 de julio las gasolinas más baratas de la provincia de Las Palmas las puedes encontrar en Gran Canaria para la Gasolina 98 a 1,349€ el litro en la estación de servicio H2EXAGON ESCALERITAS de Avenida Escaleritas 112 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, seguida de la estación de servicio CANARY OIL, S.L. a 1,349€ el litro, situada en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 en la isla de Gran Canaria.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas se encuentra en el municipio de Antigua, CALLE JANANA, 46 en la isla de Fuerteventura, a 1,269€ el litro en la estación de servicio PETROPRIX y la siguiente más barata la puedes encontrar Fuerteventura, a 1,269€ el litro en la estación de servicio PLENERGY en CALLE REAL, 22 del municipio de Antigua.

La gasolina más barata de este miércoles en Gran Canaria

Gran Canaria tiene hoy, miércoles 1 de julio, la Gasolina 95 más barata en Ingenio, AVENIDA CARLOS V, 109, en la estación de servicio PLENERGY a 1,229€ el litro. La segunda más económica de la isla de Gran Canaria estaría en Ingenio, PETROPRIX, en CALLE ANTONIO BENITEZ GALINDO, 99, donde el litro está a 1,229€.

La estación de H2EXAGON ESCALERITAS en Las Palmas de Gran Canaria, Avenida Escaleritas 112, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Gran Canaria, a 1,349€ el litro. Otra opción está en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, en la estación CANARY OIL, S.L. a 1,349€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Gran Canaria, la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE AYAGAURES, 3 tiene un precio de 1,275€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Lanzarote

La Gasolina 95 más barata en Lanzarote de hoy miércoles 1 de julio, está en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación PLENERGY, donde está a 1,317€ el litro. La otra opción está en Arrecife, CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, a 1,317€ el litro en la estación PLENERGY.

El gasoil más barato lo encontraremos en Arrecife, en la estación PLENERGY en CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde el diésel está a 1,357€ el litro. La segunda mejor opción está en Arrecife, a 1,357€ el litro en PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N.

Para la Gasolina 98 más barata de Lanzarote hay que ir hasta Tías, Carretera LZ-2 Arrecife - Yaiza km 6,7, a la gasolinera SPL, donde el litro está a 1,449€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Tías, Carretera LZ-2 Arrecife - Yaiza km 6,7, en la SPL, que está a 1,449€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Fuerteventura

Para llenar el tanque hoy miércoles 1 de julio con Gasolina 95 al mejor precio en Fuerteventura, hay que ir hasta Antigua, CALLE JANANA, 46 a la estación de servicio PETROPRIX para llenar el tanque por 1,249€ el litro. Otra opción sería ir hasta Antigua, a CALLE REAL, 22, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,249€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Fuerteventura se encuentra hoy en Antigua, estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46, donde sale a 1,269€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Antigua, estación de PLENERGY en CALLE REAL, 22, donde se puede encontrar el gasoil a 1,269€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Fuerteventura, la estación de servicio SHELL JANDIA de Pájara tiene el carburante Gasolina 98 a 1,379€ el litro en Avenida de Jandía 2. En Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,395€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria

La estación PLENERGY es la más barata de Las Palmas de Gran Canaria para la Gasolina 95 de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, a 1,239€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación PETROPRIX a 1,239€ el litro en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación H2EXAGON ESCALERITAS de Avenida Escaleritas 112 es la que tiene más barato el litro en Las Palmas de Gran Canaria, a 1,349€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CANARY OIL, S.L. en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 a 1,349€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria) de este miércoles 1 de julio está en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ a 1,275€ el litro de diésel en CALLE AYAGAURES, 3. La segunda opción más barata es la estación H2EXAGON LAS TORRES a 1,279€ el litro de Gasóleo A en CALLE ARRECIFE, 33.

La gasolina más barata de este miércoles en Telde

El diésel más barato está en PETROPRIX, a 1,299€ el litro, situada en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. que ofrece el gasoil a 1,299€ el litro en Gasóleo A en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

La Gasolina 95 más barata de hoy, miércoles 1 de julio, está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 a 1,249€ el litro de Gasolina 95, situada en Telde. La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,249€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Telde está a 1,349€ el litro, en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La estación H2EXAGON JINAMAR ofrece la segunda mejor opción, a 1,349€ el litro, en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10.

¿Cuál es la gasolinera más barata cerca de ti? ¿Cómo saber dónde está más barata la gasolina? Entre a nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas, donde te indicamos las estaciones de servicio más baratas de cada municipio de tu isla para ahorrar en cada repostaje.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [01/07/2026 8:07:03]