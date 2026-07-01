La Justicia y el Estatuto de los Trabajadores lo avalan: irse de vacaciones este verano estando de baja puede acabar en un despido procedente

Con la llegada de julio, muchos trabajadores comienzan sus vacaciones de verano. Durante las próximas semanas, las empresas y centros de trabajo irán reduciendo su plantilla de forma temporal mientras sus empleados disfrutan de un descanso reconocido como derecho por el Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, la situación cambia cuando una persona decide viajar o realizar actividades estando de baja laboral, ya que esas conductas pueden justificar un despido procedente, como ya han avalado varias sentencias judiciales.

Pese a este miedo, los trabajadores deben recordar que estar de baja médica no obliga a permanecer en casa las 24 horas del día. Los afectados pueden salir, viajar o incluso practicar determinadas actividades físicas si son compatibles con su proceso de recuperación.

Matías Vallés

Sin embargo, cuando esas conductas contradicen el diagnóstico médico o retrasan la curación, es cuando llega el problema. La clave está en si esa actividad incumple el deber de buena fe que sigue existiendo durante una incapacidad temporal.

El Estatuto de los Trabajadores permite el despido

La base legal utilizada por las empresas se encuentra en el artículo 54.2.d del Estatuto de los Trabajadores, que contempla el despido disciplinario por "la transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo".

Aunque durante la baja médica el trabajador no tiene obligación de acudir a su puesto, sí debe actuar de forma coherente con el objetivo de recuperarse para reincorporarse cuanto antes. Si realiza actividades incompatibles con esa recuperación o que demuestran que realmente puede desempeñar su trabajo, la empresa puede considerar que existe un incumplimiento grave.

¿Me pueden despedir si estoy de baja laboral? Esto es lo que dice la ley / LP

En estos casos, el despido disciplinario puede implicar la pérdida del derecho a indemnización, siempre que posteriormente un juez considere acreditada esa actuación desleal.

Cuándo un viaje o unas vacaciones pueden convertirse en un problema

Los tribunales insisten en que viajar durante una baja no está prohibido por sí mismo. Un ejemplo claro que sí sería actuar de mala fe es el de un trabajador que sufre una incapacidad por problemas lumbares y viaja a algún lugar para hacer deportes acuáticos. El empleado estaría realizando esfuerzos físicos incompatibles con una lesión muscular.

Aun así, el despido no sería inmediato, ya que la empresa debe acreditar y justificar esa incompatibilidad mediante informes médicos y otros medios de prueba.

Los deportes de riesgo son motivo de despido / LP / DLP

La jurisprudencia ya recoge numerosos casos en los que los jueces han considerado procedente el despido. Por ejemplo, el de una trabajadora de supermercado despedida tras publicar vídeos bailando en redes sociales mientras estaba de baja por lumbalgia; o el de un teleoperador con lesión en el codo que continuaba jugando y entrenando equipos de fútbol durante la incapacidad temporal

En todos estos casos, los tribunales concluyeron que las actividades desarrolladas eran incompatibles con el motivo de la baja o perjudicaban claramente el proceso de recuperación.

Sin embargo, no todas las demandas terminan dando la razón a la empresa. Hay casos en los que los jueces también han declarado improcedentes despidos cuando la actividad realizada era compatible con la enfermedad o incluso estaba recomendada por los médicos.

Los tribunales recuerdan que cada caso debe analizarse individualmente y que no existe una prohibición general para salir de vacaciones, practicar deporte o desplazarse durante una incapacidad temporal.