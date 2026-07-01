Es oficial: la Seguridad Social concede la incapacidad permanente sin exigir años cotizados a los trabajadores si tiene este origen

La Seguridad Social reconoce una protección específica para los trabajadores que sufren un accidente laboral o desarrollan una enfermedad profesional. En muchos casos, no haber cotizado lo suficiente impide acceder a determinadas prestaciones. Sin embargo, hay una excepción cuando la incapacidad deriva de una actividad, porque el trabajador puede tener derecho a una pensión de incapacidad permanente incluso sin haber alcanzado el período mínimo de cotización exigido en el resto de supuestos.

Mientras que en las incapacidades derivadas de una enfermedad común sí se exige acreditar un historial de cotizaciones, cuando el origen está en un accidente, sea laboral o no laboral, o en una enfermedad profesional, ese requisito desaparece. La legislación considera que estos hechos son imprevisibles y que el trabajador debe recibir cobertura desde el primer momento.

La Seguridad Social tiene sentido común

El sistema parte de una idea sencilla, nadie puede prever un accidente. Aquí entraría una caída, un accidente de tráfico o una lesión grave pueden producirse en cualquier momento, incluso durante la primera jornada laboral. Por ese motivo, la normativa evita exigir un tiempo previo de cotización amplio para acceder a la protección económica.

Subida pensiones 2026 / La Provincia / Seguridad Social

En estos casos, la Seguridad Social pide 1.800 días (unos cinco años) cotizados durante los últimos 10 para acceder a la incapacidad permanente parcial. Además, las personas con menos de 21 años solo deben haber cotizado la mitad de los días que han pasado desde que cumplieron 16 años y la fecha de accidente.

La Ley General de la Seguridad Social también contempla que en estos casos, el trabajador queda protegido incluso si la empresa hubiera incumplido su obligación de tramitar correctamente el alta. Jurídicamente, se considera que existe una situación de "alta de pleno derecho", garantizando el acceso a las prestaciones.

Las pensiones suelen ser más elevadas

La diferencia entre una incapacidad derivada de contingencias comunes y otra originada por un accidente laboral o una enfermedad profesional no termina en el acceso a la prestación. También influye directamente en la cuantía que percibe el trabajador.

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Cuando la incapacidad tiene origen profesional, la base reguladora se calcula utilizando el salario real del último año, incluyendo conceptos como antigüedad, pagas extraordinarias, pluses, guardias u horas extraordinarias.

En cambio, si la incapacidad deriva de una enfermedad común, el cálculo toma como referencia las bases de cotización de los últimos ocho años, lo que puede reducir notablemente el importe final, especialmente si hubo períodos sin cotizar.

También cambia la forma de cobrar la pensión. Las derivadas de contingencias comunes se abonan en 14 pagas anuales, mientras que las originadas por accidentes laborales o enfermedades profesionales se perciben en 12 mensualidades, ya que las pagas extraordinarias están prorrateadas.

La edad es un factor importante: todo cambia si el trabajador tiene menos o más de 31 años

La edad del trabajador es determinante cuando la incapacidad permanente deriva de una enfermedad común, ya que la Seguridad Social aplica requisitos de cotización diferentes según se tenga menos o más de 31 años. Esta diferencia desaparece si el origen es un accidente o una enfermedad profesional, supuestos en los que no se exige un período mínimo de cotización.

Requisitos para trabajadores menores de 31 años

La normativa es más flexible al entender que han tenido menos tiempo para desarrollar una carrera laboral.

La Seguridad Social exige:

Haber cotizado la tercera parte del tiempo transcurrido entre los 16 años y la fecha del hecho causante (normalmente la baja médica).

entre los 16 años y la fecha del hecho causante (normalmente la baja médica). No existe un número mínimo fijo de años cotizados.

No se exige cotización reciente, por lo que sirve cualquier período trabajado aunque se haya producido hace varios años.

Requisitos para trabajadores de 31 años o más

A partir de esa edad, la Seguridad Social endurece las condiciones al considerar que el trabajador ya ha tenido tiempo suficiente para consolidar su historial laboral.

En estos casos es necesario:

Haber cotizado la cuarta parte del tiempo transcurrido desde que se cumplieron los 20 años.

transcurrido desde que se cumplieron los 20 años. Acreditar, en cualquier caso, un mínimo obligatorio de cinco años cotizados (1.825 días) , aunque la fórmula anterior arroje una cifra inferior.

, aunque la fórmula anterior arroje una cifra inferior. Demostrar que una quinta parte del período exigido se ha cotizado dentro de los diez años inmediatamente anteriores al hecho causante, requisito conocido como carencia específica.

Si cumples tas condiciones, accederás a una pensión de incapacidad permanente parcial sin cotizar.