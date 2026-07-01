Turismo instalará ocho papeleras inteligentes en Canarias

La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, a través de la empresa pública Gesprotur, finaliza la instalación de 54 papeleras inteligentes con sistema de autocompactación en ocho municipios del archipiélago. Esta actuación permitirá mejorar la recogida selectiva de residuos, optimizar los servicios de limpieza y avanzar en la modernización sostenible de los espacios turísticos.

El consejero delegado de Gesprotur, Ignacio Solana, destacó la buena acogida que ha tenido el proyecto y su potencial para extenderse al conjunto de Canarias. Según explicó, las papeleras se han ubicado en puntos estratégicos, seleccionados de forma conjunta con los ayuntamientos para garantizar su funcionalidad y dar servicio a las zonas de mayor interés turístico.

Solana señaló que el objetivo es continuar ampliando esta iniciativa al resto del territorio. "Queremos implantar este proyecto de forma progresiva hasta llegar a los 88 municipios de Canarias, especialmente a aquellos con mayor afluencia turística, para ayudar a los ayuntamientos a realizar una recogida de residuos mucho más eficiente y eficaz", indicó.

La actuación fue presentada ayer en el entorno del Cenobio de Valerón, en Santa María de Guía, uno de los municipios en los que se ha desarrollado esta primera fase del proyecto.

Durante el acto, la concejal de Turismo del Ayuntamiento de Santa María de Guía, Alejandra García, destacó el interés que despertó desde el primer momento el proyecto 'Innovando en Verde'. "Nos pareció una iniciativa muy interesante, sobre todo para ayuntamientos como el nuestro, con muy poco personal para realizar este trabajo diario", afirmó.

La concejal explicó que la incorporación de estas papeleras permitirá optimizar el servicio de limpieza municipal. "La compactación de estos residuos nos permite espaciar en el tiempo la atención a las papeleras y ser más eficientes", señaló.

García recordó que "el Ayuntamiento tiene actualmente el 52% de la plantilla vacante", una situación que hace "evidente" la necesidad de contar con herramientas que permitan optimizar los recursos disponibles. "Este tipo de soluciones nos ayuda a ser más eficientes en la recogida de residuos, especialmente en las zonas turísticas, donde es fundamental mantener los espacios limpios y cuidados para que quienes nos visitan se lleven una buena impresión", explicó.

El funcionamiento de las papeleras inteligentes

Las papeleras inteligentes incorporan un sistema de autocompactación alimentado mediante energía solar que multiplica su capacidad de almacenamiento respecto a una papelera convencional, lo que reduce la frecuencia de vaciado y favorece una gestión más eficiente de la recogida de residuos. También disponen de sensores que monitorizan en tiempo real el nivel de llenado, permitiendo optimizar las rutas de los servicios de limpieza, mejorar la eficiencia operativa y reducir el impacto ambiental asociado a los desplazamientos de los vehículos de recogida.

Con esta actuación, el Departamento que dirige Jéssica de León, contribuye a mejorar la gestión de los residuos generados por la actividad turística, favorecer la integración ambiental del mobiliario urbano y reforzar la imagen de los municipios canarios como destinos comprometidos con la innovación y la sostenibilidad.

En esta primera fase, las papeleras inteligentes se han instalado también en la Villa de Moya, en Gran Canaria; Garachico, Los Silos, Santiago del Teide, Adeje y La Matanza de Acentejo, en Tenerife; y Yaiza, en Lanzarote.

La actuación fue adjudicada a la empresa Future Street España, S. L., por un importe total de 219.144,90 euros.