España, Portugal y Francia se reunirán el 6 de julio en París para impulsar las interconexiones eléctricas

España, Francia y Portugal se reunirán el próximo lunes 6 de julio en París para impulsar las interconexiones eléctricas. Así lo han anunciado este jueves la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y su homóloga portuguesa, Maria Graça Carvalho, durante la inauguración de un nuevo cable entre España y Portugal, según ha avanzado EFE y ha confirmado el Gobierno español. En el encuentro en Francia también estará presente el Comisario Europeo de Energía, Dan Jorgensen.

La Comisión Europea se comprometió a finales del año pasado a ayudar a la Península Ibérica para impulsar las interconexiones a través de los Pirineos a través de una "declaración política conjunta" en una reunión ministerial que debía haberse celebrado en el primer trimestre de este año y en la que se aspira a "confirmar el inicio de la implementación de al menos uno de los proyectos" transpirenaicos, entre Navarra y Landres o entre Aragón y Marsillon, según se recogió entonces en el Paquete de Redes Europeas.

La interconexión con Francia es la puerta de conexión de la Península Ibérica con el resto de Europa, pero la capacidad de intercambio entre ambos países apenas alcanza el 3% de la potencia eléctrica española, mientras que el objetivo comunitario pasa por alcanzar el 10% en 2020 y el 15% en 2030. Las dos interconexiones citadas elevarían la capacidad entre países a los 8 GW en 2040 (alrededor del 7% de la potencia instalada actualmente en España).

El problema de no tener buenas interconexiones es que el sistema es más vulnerable a apagones, algo que quedó en evidencia con el cero eléctrico del pasado 28 de abril, que llevó al Ejecutivo español a aumentar la presión para impulsar cables transpirenaicos en la Unión Europea ante las históricas trabas de Francia a construir estas infraestructuras en su territorio.

Nuevo cable con Portugal

Precisamente, España y Portugal han inaugurado este jueves una nueva interconexión entre el municipio de Arbo (Pontevedra) y Melgaço (Viana do Castelo). El proyecto, ejecutado por Red Eléctrica en España y su homólogo portugués, Redes Energéticas Nacionais (REN), aumenta la capacidad de intercambio entre ambos países en unos 1.000 megavatios (MW), hasta sumar un total de 4.200 MW de intercambio de España a Portugal y 3.500 MW de Portugal a España.

En España, el eje ha contemplado la construcción de las subestaciones de Bearíz 400 kilovoltios (kV) y Fontefría 400/220 kV, además de dos nuevas líneas de 400 kV, una de conexión entre las dos subestaciones de 30 kilómetros de longitud; y otra de interconexión entre Fontefría y la frontera con Portugal de 21,7 kilómetros. El tramo portugués tiene una longitud aproximada de 68 kilómetros desde el punto de paso por la frontera hasta la subestación de Ponte de Lima.