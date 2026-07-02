Iberia Express se lo pone más fácil a sus clientes: ya se pueden comprar con Apple Pay y Google Pay en iberiaexpress.com

Iberia Express, la aerolínea líder en las rutas entre Madrid y los archipiélagos españoles, ha incorporado Apple Pay y Google Pay como nuevas formas de pago en www.iberiaexpress.com, reforzando así su apuesta por ofrecer un proceso de compra cada vez más ágil, cómodo y adaptado a las necesidades de sus clientes.

Gracias a estas nuevas soluciones, los clientes pueden adquirir sus billetes en www.iberiaexpress.com de forma rápida y sencilla, directamente desde su teléfono móvil o cualquier otro dispositivo compatible, con apenas unos pasos, reduciendo significativamente el tiempo necesario para completar la compra.

Apple Pay y Google Pay son dos de las soluciones de pago digital más extendidas a nivel global, que permiten realizar compras de forma segura sin necesidad de introducir manualmente los datos de la tarjeta. A través de sistemas de autenticación biométrica o verificación en el propio dispositivo, ambos métodos garantizan una experiencia de pago rápida, sencilla y protegida, especialmente optimizada para su uso en dispositivos móviles.

Estas nuevas soluciones se suman en iberiaexpress.com a las alternativas de pago tradicionales y a Bizum, disponible desde hace dos años, lo que mejora las opciones disponibles para los clientes y facilita una experiencia de usuario más flexible y adaptada a sus preferencias.

Esta incorporación se enmarca dentro de la estrategia de Iberia Express de seguir simplificando la experiencia digital de sus clientes en todos los puntos de contacto. El proceso de compra en www.iberiaexpress.com es uno de los aspectos mejor valorados en las encuestas de calidad que la compañía remite a sus clientes, junto con la puntualidad y la atención de sus tripulaciones.

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Iberia Express es parte del Grupo Iberia y la líder en las rutas que unen Madrid con Canarias y Baleares. Ofrece vuelos de corto y medio radio, tanto para alimentar la red de larga distancia de Iberia como para competir de forma eficiente con el segmento de las compañías low cost. Iberia Express opera una flota muy eficiente de 23 aviones y ha desarrollado un modelo de negocio híbrido que incluye vuelos en conexión y servicio Business en todos sus aviones. Según la consultora Cirium, en 2025 Iberia Express se ha posicionado como la aerolínea más puntual de Europa por tercer año consecutivo.