El paro registrado baja un 1,51 % en junio en Canarias y un 5,50 % respecto a 2025
El Archipiélago cerró junio con 142.409 personas desempleadas, contabilizando 2.189 menos que el pasado mayo
Canarias cerró junio con 142.409 personas desempleadas, un indicador que registró un descenso del 1,51 %, al contabilizarse en las islas 2.189 parados menos que el mes anterior, según los datos difundidos este jueves por el Ministerio de Trabajo. La evolución del paro en Canarias en términos interanuales muestra también muestra un descenso, del 5,50 %, al registrarse 8.295 parados menos que en junio de 2025.
Por provincias, Las Palmas contabilizaba al cierre de junio 73.550 desempleados, es decir, 898 y un 1,21 % menos que en el mes anterior, y 5.203 y un 6,61 % menos que en el mismo mes de 2025. Santa Cruz de Tenerife registraba 68.859 parados, esto es, 1.291 y un 1,84 % menos que en mayo, y 3.092 y un 4,30 % menos que en el sexto mes del año anterior.
Más mujeres que hombre en paro
De las 142.409 personas desempleadas que se registran en las islas al cierre de junio 60.273 eran hombres, 82.136 mujeres, 7.266 eran menores de 25 años y 135.143 del resto de edades. Por sectores de actividad, de los 142.409 parados, 2.243 correspondían a la agricultura, 5.224 a la industria, 11.460 a la construcción, 112.757 a los servicios, y 10.725 eran personas que nunca habían trabajado.
En todos ellos, el paro bajó respecto al mes anterior en 86, 66, 172, 1.826 y 39 personas, respectivamente. En el ecuador del presente año Canarias contaba con 217.041 demandantes de empleo, de los que 41.067 eran ocupados, 22.779 tenían condiciones especiales de trabajo, y 153.195 eran no ocupados, entre los que figuraban 10.786 trabajadores eventuales agrarios subsidiados y 142.409 desempleados.
Nuevos contratos en Canarias
En el sexto mes del año en curso se firmaron en Canarias 63.947 contratos, 12.021 y un 23,15 % más que en mayo, y 2.723 y un 4,45 % más que en junio de 2025. De ellos, 27.757 fueron indefinidos y 36.190 temporales.
Mmodalidades que aumentaron un 21,70 % y un 14,62 % en términos mensuales e interanuales, respectivamente, en cuanto a los indefinidos, mientras que los temporales registraron un aumento mensual del 24,29 % y un descenso interanual del 2,21 %.
Al cierre de mayo se habían solicitado en las islas 28.294 prestaciones por desempleo de las que 26.450 fueron reconocidas en un plazo medio de 0,44 días, lo que elevó el gasto por este concepto a los 101,2 millones de euros.
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