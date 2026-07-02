La Seguridad Social lo confirma: la ayuda del Imserso de 525 euros para jubilados que viven de alquiler ya beneficia a 22.000 pensionistas

La Seguridad Social tiene una ayuda anual dirigida a los pensionistas que viven de alquiler. Este ingreso del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) pretende aliviar el gasto de estas personas que destinan gran parte de su presupuesto mensual a este fin. Se trata del complemento para titulares de pensión no contributiva que residan en una vivienda alquilada

Según los cálculos del propio Imserso, en España viven de alquiler alrededor de medio millón de personas mayores de 65 años. Esta cifra aumentará en los próximos años, y ante esto, la Seguridad Social pretende ayudar a los jubilados, ya que gran parte de ellos reciben una pensión no contributiva.

PERSONAS MAYORES EN UN BANCO DE UN PARQUE DE OURENSE. JUBILADOS. PENSIONISTAS. ANCIANOS. TERCERA EDAD / IÑAKI OSORIO / FDV

Es a ellos a quienes está dirigida principalmente la ayuda. Quienes cobren una pensión no contributiva de jubilación o invalidez, se beneficiarán del ingreso anual extra de 525 euros si cumplen estos requisitos:

Tener reconocida en el momento de la solicitud de la ayuda una pensión de jubilación no contributiva o incapacidad de la Seguridad Social

No pueden tener una vivienda en propiedad.

Tener un contrato de arrendamiento firmado.

Que la vivienda alquilada sea residencia habitual, es decir, que el alquiler no sea inferior a un año.

Residir en la vivienda alquilada al menos en los 180 días anteriores a la solicitud.

Que el propietario de la vivienda en la que resida no sea un cónyuge ni que exista parentesco.

No se puede establecer una unión estable y de convivencia con el arrendador.

Los datos de la Seguridad Social muestran que este año se han concedido 22.000 ayudas de 27.000 solicitudes, suponiendo un gasto para las arcas públicas de 11.571.000 euros.

Una vez enviados todos los documentos requeridos, el Imserso tarda alrededor de tres meses en decidir si se concede o no la ayuda que se recibe en un único pago y es muy útil para sus beneficiarios.